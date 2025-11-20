El camino hacia el Mundial 2026 quedó trazado: así quedaron los cruces del Repechaje

En el tercer grupo de cruces, Turquía se medirá con Rumania y Eslovaquia lo hará con Kosovo. Finalmente, Dinamarca deberá enfrentar a Macedonia del Norte, mientras que República Checa irá contra Irlanda, completando un cuadro que solo entregará cuatro boletos europeos al Mundial.

Mundial 2026: formato renovado y cantidad histórica de selecciones

El contexto también suma una particularidad histórica: la edición de 2026 traerá un formato completamente reformulado. Serán 48 selecciones distribuidas en 12 grupos, una ampliación que redefine la lógica del certamen respecto a ediciones anteriores. Esta reestructuración obligó a ajustar el cronograma, modificar la etapa de clasificación e incluso replantear cómo se estructuran los partidos para mantener un nivel competitivo atractivo, pese al aumento de participantes.

Con Estados Unidos, México y Canadá como anfitriones, el torneo comenzará el 11 de junio y se extenderá hasta el 19 de julio. Serán 104 partidos que recorrerán tres territorios, con una final que coronará al nuevo campeón tras más de un mes de competencia de élite. Con los cruces ya definidos y el calendario en marcha, el Repechaje se presenta como una última oportunidad cargada de dramatismo para quienes todavía sueñan con estar en la próxima Copa del Mundo.