Las figuras que ya se quedaron sin Mundial 2026: quiénes verán la Copa del Mundo por TV

Otra ausencia resonante es la del arquero Jan Oblak. Eslovenia no pudo superar un grupo exigente y sumó solo cuatro puntos en seis fechas, dejando también sin Mundial al prometedor delantero Benjamin Sesko, fichado por Manchester United por 85 millones de euros.

A esto se suma el caso del gabonés Pierre-Emerick Aubameyang, goleador histórico y hoy jugador del Olympique Marsella, quien volvió a sufrir una Eliminatoria adversa con su selección.

En África, Nigeria vivió un golpe durísimo: cayó ante República Democrática del Congo en el repechaje regional, condenando a dos figuras de enorme peso internacional. Victor Osimhen, goleador del Galatasaray y uno de los atacantes más completos del continente, y Ademola Lookman, clave en Atalanta, se quedaron sin Mundial.

En contraste, la clasificación de Cabo Verde dejó afuera a Camerún, lo que significa que Bryan Mbeumo, refuerzo de Manchester United, tampoco estará en la cita mundialista.

Serhou Guirassy, delantero del Borussia Dortmund, completa la nómina de estrellas marginadas. Sin dudas, el Mundial de 2026 tendrá brillo, pero le faltarán algunos protagonistas que ya son esenciales en el fútbol del máximo nivel.

