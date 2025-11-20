Las figuras que ya se quedaron sin Mundial 2026: quiénes verán la Copa del Mundo por TV
Diez jugadores de elite quedaron marginados pese a liderar a sus selecciones en Eliminatorias marcadas por sorpresas y decepciones.
Con el Mundial 2026 cada vez más cerca y ya con 42 selecciones clasificadas, la otra cara del cierre de las Eliminatorias muestra un panorama desolador para varias figuras que, por trayectoria y jerarquía, parecían tener su lugar asegurado. Sin embargo, los resultados y el rendimiento irregular de sus equipos dejaron afuera a diez jugadores de renombre internacional.
Ahora, estos cracks deberán seguir la Copa del Mundo desde sus casas, mientras seis plazas más aguardan definición a través del repechaje intercontinental. Uno de los casos más impactantes es el de Keylor Navas. El histórico arquero costarricense, ganador de tres Champions League con el Real Madrid y actual jugador de Pumas, quedó al margen tras el empate sin goles ante Honduras, sumado al triunfo de Haití sobre Nicaragua.
La combinación de ambos resultados dejó a Costa Rica fuera de Norteamérica y evitó que Navas disputara su cuarto Mundial, un golpe inesperado para una selección acostumbrada a luchar por su clasificación. Durante la primera parte de este año, Keylor fue confirmado como nuevo refuerzo de Newell's, pero su estadía duró muy poco tiempo al salir eyectado tras la crisis institucional de la Lepra.
En Europa, la sorpresa involucra a Khvicha Kvaratskhelia, figura del París Saint-Germain (PSG), quien no pudo revertir el flojo andar de Georgia. Con apenas tres puntos en seis partidos del Grupo E, su selección quedó eliminada sin chances de repechaje.
Algo similar ocurrió con Dominik Szoboszlai, líder futbolístico y anímico de Hungría, que finalizó tercera en su zona y quedó afuera pese a un torneo en el que el jugador del Liverpool fue de lo más destacado. Es compañero de Alexis Mac Allister y una de las figuras del equipo inglés.
Otra ausencia resonante es la del arquero Jan Oblak. Eslovenia no pudo superar un grupo exigente y sumó solo cuatro puntos en seis fechas, dejando también sin Mundial al prometedor delantero Benjamin Sesko, fichado por Manchester United por 85 millones de euros.
A esto se suma el caso del gabonés Pierre-Emerick Aubameyang, goleador histórico y hoy jugador del Olympique Marsella, quien volvió a sufrir una Eliminatoria adversa con su selección.
En África, Nigeria vivió un golpe durísimo: cayó ante República Democrática del Congo en el repechaje regional, condenando a dos figuras de enorme peso internacional. Victor Osimhen, goleador del Galatasaray y uno de los atacantes más completos del continente, y Ademola Lookman, clave en Atalanta, se quedaron sin Mundial.
En contraste, la clasificación de Cabo Verde dejó afuera a Camerún, lo que significa que Bryan Mbeumo, refuerzo de Manchester United, tampoco estará en la cita mundialista.
Serhou Guirassy, delantero del Borussia Dortmund, completa la nómina de estrellas marginadas. Sin dudas, el Mundial de 2026 tendrá brillo, pero le faltarán algunos protagonistas que ya son esenciales en el fútbol del máximo nivel.
