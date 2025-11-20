Por qué Surinam, rival de Bolivia, está en Sudamérica pero no juega las competencias de Conmebol

Curiosamente, Surinam ha sido cuna de figuras determinantes del fútbol neerlandés: Edgar Davids y Clarence Seedorf nacieron allí, mientras que Virgil van Dijk, Georginio Wijnaldum, Ruud Gullit, Frank Rijkaard y Patrick Kluivert son hijos de surinameses. Hoy, el equipo es dirigido por el neerlandés Stanley Menzo, exarquero del Ajax.

Una historia que también rozó al fútbol argentino

Hubo un momento en que un equipo argentino estuvo cerca de enfrentarse a uno de Surinam. En 1975, Independiente buscó reflotar la Copa Interamericana frente al Transvaal, campeón de la Concachampions. Sin embargo, la iniciativa no prosperó y aquel cruce inédito quedó archivado en la historia.