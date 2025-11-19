El insólito blooper que dejó afuera a Andrés Cubas de los amistosos con la Selección de Paraguay

En un cierre de año marcado por las pruebas finales antes del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, la Selección de Paraguay se presentó a sus últimos amistosos sin una de las piezas que Gustavo Alfaro suele tener como fija en sus esquemas. Andrés Cubas, mediocampista de pasado en Boca y actual jugador del Vancouver Whitecaps, quedó fuera de la convocatoria debido a una situación tan insólita como inesperada.