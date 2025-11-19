El insólito blooper que dejó afuera a Andrés Cubas de los amistosos con la Selección de Paraguay
Un descuido doméstico impidió que el mediocampista llegara a la convocatoria en la última ventana del año, justo cuando Gustavo Alfaro afinaba detalles rumbo al Mundial 2026.
En un cierre de año marcado por las pruebas finales antes del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, la Selección de Paraguay se presentó a sus últimos amistosos sin una de las piezas que Gustavo Alfaro suele tener como fija en sus esquemas. Andrés Cubas, mediocampista de pasado en Boca y actual jugador del Vancouver Whitecaps, quedó fuera de la convocatoria debido a una situación tan insólita como inesperada.
¿Qué pasó? Su pasaporte terminó destruido luego de ser lavado accidentalmente dentro del bolsillo de un pantalón. El episodio, que rápidamente se volvió tema de conversación entre los hinchas de la Albirroja, fue confirmado por el padre del futbolista, quien relató que su hijo jamás deja su documentación en la ropa, pero esta vez el descuido fue inevitable.
La prenda ingresó al lavarropas sin que nadie lo advirtiera, y cuando finalmente se dieron cuenta, el documento estaba irrecuperable. Aunque Cubas inició de inmediato el trámite para obtener uno nuevo, los tiempos administrativos jugaron en su contra: sin pasaporte vigente, tampoco pudo gestionar la visa correspondiente para ingresar a Estados Unidos, sede del primer amistoso.
Mientras tanto, el equipo conducido por Alfaro disputó los compromisos programados ante Estados Unidos y México. Aunque la derrota inicial generó dudas, la victoria frente al conjunto mexicano dejó una imagen positiva de cara al futuro. El entrenador destacó la seriedad con la que sus jugadores afrontaron ambos encuentros, subrayando que, más allá del carácter amistoso, cada presentación sirve para medir el nivel frente a rivales de jerarquía. Con México confirmado como cabeza de serie para el sorteo mundialista, la exigencia era máxima.
La ausencia de Cubas abrió la puerta para probar variantes en la mitad de la cancha, aunque quedó claro que el técnico lo considera una pieza valiosa dentro de su idea. A pesar del contratiempo, en la selección confían en que el mediocampista podrá sumarse sin inconvenientes a las próximas convocatorias, especialmente con los tiempos de Mundial ajustándose.
El insólito episodio queda, así, como una anécdota llamativa en la preparación final de Paraguay, una historia que difícilmente pase desapercibida en la memoria de los hinchas.
