Schürrle comenzó su carrera en las inferiores del Mainz 05 en el año 2009, consiguiendo deslumbrar en las inferiores del club que lo catapultaron a una pequeña venta para el Bayer Leverkusen.

En el equipo que hoy es una de los revelaciones del Europa, jugó 83 partidos y convirtió 23 goles logrando las primeras convocatorias al equipo que dirigía en aquel momento, Joachim Low, convirtiéndose con el verdugo de la selección, Mario Gotze en los primeros jugadores en debutar luego de la reunificación alemana.

El nivel de André sorprendió a varios equipos de la Premier League, entre ellos el Chelsea que se quedó con el pase del jugador en el año 2013. En el medio de la temporada se disputó el ansiado mundial de Brasil 2014 donde el delantero jugó los 6 partidos de los siete deseados, marcando un total de 3 goles (frente a Argelia y un doblete frente a Brasil en el famoso 7 a 1). Los teutones se consagraron campeones del mundo al vencer 1 a 0 con gol de su compañero de convocatoria Gotze.

Luego de su máxima consagración, el nacido en las costas del Río Rin, consiguió el título de la liga con el Chelsea disputando 65 y cosechando 14 goles. Ahí damos el inició del fin de su carrera, ya que sus ventas fueron a clubes menores que donde no logró revertir su máximo nivel, el delantero terminó jugando en el Wolfsburgo, Borussia Dortmund, Fulham de Inglaterra y Spartak de Moscú en Rusia.

A la edad de 29 años, el campeón del mundo decidió retirarse para vivir una vida distinta, fuera de las cámaras y de los estadios.

En la actualidad, Schürrle, a la edad de 34 años, se dedica a escalar montañas casi sin ropa. Esta técnica fue adquirida por el famoso Método Wim hof, una técnica de inspiración que consiste en que el cuerpo sea capaz de aguantar temperaturas extremas.

Hoy el delantero tiene muchos más usuarios en su perfil de los que tenía con el fútbol, realiza atletismo y cosecha más de 5 millones de seguidores en la plataforma de Meta.

