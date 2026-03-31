Escándalo: piden sanciones tras viralizarse imágenes de un futbolista en un operativo militar

El caso reavivó el debate sobre el rol de los organismos internacionales en contextos que mezclan deporte y conflictos bélicos. En antecedentes recientes, la FIFA ya había sancionado a la federación israelí con una multa económica por incumplimientos relacionados con normas antidiscriminatorias, aunque sin avanzar hacia sanciones deportivas más severas.

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Ahora, la presión crece para que el organismo tome una postura más firme. Mientras tanto, el episodio continúa generando repercusiones y pone en el centro de la escena una situación que trasciende el fútbol y expone la compleja relación entre deporte, política y conflictos internacionales.