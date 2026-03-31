Escándalo: piden sanciones tras viralizarse imágenes de un futbolista en un operativo militar
El caso generó una fuerte reacción en el mundo del fútbol luego de que se difundiera un video en el que aparece participando en acciones armadas en el Líbano.
La difusión de un video que involucra a Menashe Zalka, jugador del Hapoel Hadera de Israel, provocó un fuerte impacto en el ámbito internacional y abrió un nuevo foco de polémica que excede lo deportivo. En las imágenes, que circularon ampliamente en redes sociales, se lo observa participando de una operación militar en el sur del Líbano, utilizando armamento en un contexto de conflicto.
El mediocampista, de 35 años, forma parte de una brigada de paracaidistas como reservista, una condición que ya era conocida públicamente. Sin embargo, la exposición de este material audiovisual amplificó el alcance del caso y generó un inmediato repudio en distintos sectores vinculados al fútbol y la política internacional.
En el video, se puede ver a Zalka disparando un arma automática y lanzando una granada en una zona urbana afectada por enfrentamientos. La escena, de alto impacto, desató una ola de críticas y pedidos de intervención por parte de organismos internacionales, que consideran que la situación podría tener implicancias disciplinarias dentro del ámbito deportivo.
Desde el entorno palestino, las reacciones no tardaron en llegar. Dirigentes y representantes del fútbol de esa región impulsaron reclamos formales para que la FIFA evalúe posibles sanciones contra el futbolista y revise su postura frente a este tipo de episodios. Las críticas también apuntaron a lo que consideran una falta de coherencia en decisiones anteriores del ente rector.
En ese sentido, Susan Shalabi, vicepresidenta de la Asociación Palestina de Fútbol, expresó su indignación a través de redes sociales: “El Canal 14 de Israel celebra al capitán del Hapoel Hadera, Menashe Zalka, conocido por su agresividad, al lanzar una granada y disparar indiscriminadamente en el sur del Líbano”.
El caso reavivó el debate sobre el rol de los organismos internacionales en contextos que mezclan deporte y conflictos bélicos. En antecedentes recientes, la FIFA ya había sancionado a la federación israelí con una multa económica por incumplimientos relacionados con normas antidiscriminatorias, aunque sin avanzar hacia sanciones deportivas más severas.
Ahora, la presión crece para que el organismo tome una postura más firme. Mientras tanto, el episodio continúa generando repercusiones y pone en el centro de la escena una situación que trasciende el fútbol y expone la compleja relación entre deporte, política y conflictos internacionales.
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