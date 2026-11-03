El campeón del mundo que luego de retirarse comenzó a escalar semidesnudo
Este exjugador alemán fue uno de los verdugos de la Selección Argentina durante la final del Mundial de Brasil 2014.
André Schürrle alcanzó uno de los momentos más importantes de su carrera en el Mundial de Brasil 2014, donde fue una pieza clave para que Alemania se consagrara campeona ante la Argentina. Con actuaciones decisivas, el delantero se convirtió en uno de los protagonistas de aquel seleccionado, especialmente por su participación en la final.
A nivel de clubes, tuvo un recorrido por diferentes equipos europeos, entre ellos el Chelsea, con el que conquistó la Premier League. Sin embargo, cuando tenía 29 años, tomó una decisión inesperada: en 2020 anunció su retiro del fútbol profesional y comenzó una nueva etapa de su vida vinculada al montañismo.
André Horst Schürrle y su paso por el fútbol
Los primeros pasos de Schürrle en el fútbol fueron en el Mainz 05, club en el que comenzó a mostrar su potencial. Su crecimiento lo llevó al Bayer Leverkusen y, en 2013, al Chelsea, donde consiguió diversos títulos, entre ellos la Premier League.
Su mejor recuerdo con la camiseta de Alemania llegó en Brasil 2014. Aunque no integraba el equipo titular, tuvo un papel determinante en la recta final del campeonato: convirtió dos tantos en la goleada ante Brasil y asistió a Mario Götze en la jugada que definió el título frente a Argentina.
Luego de su experiencia en Inglaterra, continuó su carrera en el Wolfsburgo. Sin embargo, los problemas físicos condicionaron su continuidad y, en 2020, cuando tenía apenas 29 años, decidió abandonar la actividad profesional y buscar nuevos desafíos lejos de las canchas.
Su vida después del retiro
Desde que dejó el fútbol, el exdelantero se interesó por el montañismo y el método Wim Hof, una disciplina que utiliza técnicas de respiración y exposición al frío para trabajar la resistencia física y mental. Este cambio de rumbo le permitió dedicar más tiempo a su vida personal y familiar.
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