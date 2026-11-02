Desgarrador posteo del club donde jugaba Bruno Ponti, el futbolista que murió este lunes: "Te vimos nacer..."
El club Chañarense despidió al joven de 24 años que perdió la vida en un accidente automovilístico en la Ruta Provincial 93, en Santa Fe.
El repentino fallecimiento de Bruno Ponti, el futbolista de 24 años que murió en un trágico choque en la ruta provincial 93, en Santa Fe, pocas horas después de consagrarse campeón con el Club Atlético Chañarense, sigue sumando muestras de dolor en toda la provincia.
Tras conocerse la fatídica noticia, la institución de Chañar Ladeado publicó una emotiva carta abierta en sus canales oficiales para despedir al deportista.
“Un jugador enorme que dejaba todo en la cancha”
Desde la entidad deportiva expresaron la imposibilidad de asumir la pérdida del joven que se formó en sus filas desde pequeño: “Hola, Bruno. Te estamos escribiendo desde este lado, con el corazón en la mano, sin poder ni querer encontrar las palabras para despedirte. Porque, en realidad, nos negamos a hacerlo”, expresaron.
El comunicado destacó tanto la calidad humana de Ponti como su entrega dentro del campo de juego: “Sería en vano intentar contarle a la gente quién fuiste. Porque desde hace unas horas, entre tantos mensajes que nos llegan, hay palabras que se repiten una y otra vez: ‘Gran persona’, ‘el del corazón enorme’. Y así eras vos. Y así te vamos a recordar siempre”.
“Además de ser un jugador enorme, de esos que dejaban todo en la cancha, con unos huevos tremendos y un amor inagotable por estos colores, lo más grande que nos dejás va mucho más allá del fútbol. Nos queda la certeza de que, con tu bondad, tu humildad y tu templanza, dejaste una huella imborrable”, agregaron.
El consuelo de un sueño cumplido antes del adiós
En uno de los tramos más sensibles del mensaje, el club recordó la dedicación del futbolista y la alegría vivida el domingo por la tarde durante la obtención del campeonato local frente a Independiente: “Te vimos nacer y crecer en esta casa. Te vimos aprender, equivocarte, levantarte y volver a intentarlo. Pero, sobre todo, te vimos esforzarte siempre por ser cada día mejor. Como jugador y, mucho más importante, como persona. ¡Y pucha que lo lograste, campeón!”.
Y sumaron: “Hoy nos toca aceptar algo que todavía no podemos entender. Pero, en medio de tanto dolor, nos queda un pequeño consuelo: saber que ayer viviste uno de los días más felices de tu vida. Que pudiste celebrar eso por lo que tanto luchaste, con la camiseta que tanto amabas y rodeado de tu gente”.
La promesa al “Búfalo”
La carta concluyó recordando los últimos instantes de festejo compartido y haciendo la promesa de mantener vivo su recuerdo en la historia de la institución: “Nos quedan esos abrazos fuertes que nos dimos festejando, tu sonrisa enorme y la imagen de verte feliz, tan feliz, cumpliendo tu sueño y el de toda la familia merengue. Qué paradoja, amigo. Ayer celebrábamos juntos una estrella más en nuestro escudo, sin imaginar que hoy vos te convertirías en una de esas estrellas que nos van a acompañar y guiar desde el cielo”.
“Siempre vas a ser nuestro ‘Búfalo’. Y desde acá, más unidos que nunca, vamos a seguir luchando para mandarte muchas más alegrías para allá arriba. Gracias por tanto, por todo lo que fuiste y por todo lo que nos dejaste. Te queremos para siempre y te prometemos nunca olvidarte, campeón”, concluyó el posteo.
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