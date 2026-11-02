Desgarrador posteo del club donde jugaba Bruno Ponti, el futbolista que murió este lunes: "Te vimos nacer..."

El consuelo de un sueño cumplido antes del adiós

En uno de los tramos más sensibles del mensaje, el club recordó la dedicación del futbolista y la alegría vivida el domingo por la tarde durante la obtención del campeonato local frente a Independiente: “Te vimos nacer y crecer en esta casa. Te vimos aprender, equivocarte, levantarte y volver a intentarlo. Pero, sobre todo, te vimos esforzarte siempre por ser cada día mejor. Como jugador y, mucho más importante, como persona. ¡Y pucha que lo lograste, campeón!”.

Y sumaron: “Hoy nos toca aceptar algo que todavía no podemos entender. Pero, en medio de tanto dolor, nos queda un pequeño consuelo: saber que ayer viviste uno de los días más felices de tu vida. Que pudiste celebrar eso por lo que tanto luchaste, con la camiseta que tanto amabas y rodeado de tu gente”.

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La promesa al “Búfalo”

La carta concluyó recordando los últimos instantes de festejo compartido y haciendo la promesa de mantener vivo su recuerdo en la historia de la institución: “Nos quedan esos abrazos fuertes que nos dimos festejando, tu sonrisa enorme y la imagen de verte feliz, tan feliz, cumpliendo tu sueño y el de toda la familia merengue. Qué paradoja, amigo. Ayer celebrábamos juntos una estrella más en nuestro escudo, sin imaginar que hoy vos te convertirías en una de esas estrellas que nos van a acompañar y guiar desde el cielo”.

“Siempre vas a ser nuestro ‘Búfalo’. Y desde acá, más unidos que nunca, vamos a seguir luchando para mandarte muchas más alegrías para allá arriba. Gracias por tanto, por todo lo que fuiste y por todo lo que nos dejaste. Te queremos para siempre y te prometemos nunca olvidarte, campeón”, concluyó el posteo.