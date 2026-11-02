El futbolista campeón de la Copa Libertadores con River que fue dirigido por Maradona y decidió retirarse
El exdefensor debutó en la Selección Argentina bajo la conducción de Maradona y fue uno de los futbolistas destacados de River durante el primer ciclo de Marcelo Gallardo.
Leonel Vangioni se retiró del fútbol profesional a los 38 años, luego de una extensa trayectoria que tuvo como uno de sus puntos más destacados su etapa en River. El exdefensor, que vistió la camiseta del "Millonario" durante el ciclo de Marcelo Gallardo, conquistó la Copa Sudamericana 2014 y la Copa Libertadores 2015.
A lo largo de su recorrido, el lateral izquierdo también tuvo participación en la Selección Argentina: debutó en el seleccionado mayor en 2009, durante la conducción de Diego Maradona, en un amistoso frente a Ghana que terminó 2-0. Además, sumó experiencia en el fútbol europeo y mexicano, cerrando su carrera en Quilmes.
Leonel Vangioni y su paso por el fútbol
En su trayectoria, River ocupó un lugar central: allí se afianzó en el lateral izquierdo y formó parte del plantel que consiguió importantes conquistas en el ámbito local e internacional durante el primer ciclo de Gallardo.
Tras dejar el conjunto de Núñez, continuó su recorrido en el exterior con el Milan de Italia y luego pasó por equipos de México y Paraguay. También volvió a Newell’s, institución en la que se formó y con la que alcanzó los 209 encuentros disputados entre sus dos ciclos.
Vangioni debutó en la Primera División el 5 de noviembre de 2006 con la "Lepra", en un encuentro frente a Independiente, bajo la conducción de Nery Pumpido. Durante su primera etapa estuvo cerca de conseguir el Torneo Apertura 2009, pero el equipo terminó segundo.
En el plano internacional, vistió la camiseta de la Selección Argentina y tuvo su estreno durante el ciclo de Maradona, aunque no consiguió continuidad en las convocatorias posteriores. A lo largo de su carrera, superó los 400 partidos oficiales entre Newell’s, River, Milan, Monterrey, Libertad y Quilmes.
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