El futbolista campeón de la Copa Libertadores con River que fue dirigido por Maradona y decidió retirarse

Leonel Vangioni se retiró del fútbol profesional a los 38 años, luego de una extensa trayectoria que tuvo como uno de sus puntos más destacados su etapa en River. El exdefensor, que vistió la camiseta del "Millonario" durante el ciclo de Marcelo Gallardo, conquistó la Copa Sudamericana 2014 y la Copa Libertadores 2015.