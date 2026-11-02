El futbolista que la rompió en su selección, se retiró y se volvió millonario con la tecnología financiera
Ídolo del Southampton y campeón de la Champions League con el Chelsea, Bertrand se volcó al sector fintech tras colgar los botines.
Ryan Bertrand construyó una gran carrera en el fútbol europeo, en la que alcanzó uno de sus mayores logros al conquistar la UEFA Champions League 2012 con el Chelsea. Además, defendió los colores de la Selección de Inglaterra y fue uno de los mejores laterales de su país.
Sin embargo, después de colgar los botines, Bertrand se volcó al sector empresarial y comenzó a desarrollar proyectos vinculados con la tecnología financiera. En la actualidad, es uno de los empresarios más poderosos del mundo.
Ryan Bertrand y su paso por el fútbol
La carrera de Bertrand comenzó en el Chelsea, club al que llegó en 2006. Como no logró afianzarse en el equipo londinense, fue cedido a distintos clubes para sumar minutos, entre ellas Bournemouth, Oldham Athletic, Norwich City, Reading y Nottingham Forest.
Su regreso a los "Blues" en 2012 coincidió con una de las etapas más exitosas de la institución: integró el plantel que obtuvo la Champions League y posteriormente también celebró la FA Cup y la Europa League.
Después de un breve paso por el Aston Villa, encontró continuidad en el Southampton, donde permaneció durante siete temporadas. En ese período disputó cerca de 240 partidos y sus actuaciones le permitieron llegar a la Selección de Inglaterra, con la que participó en la Eurocopa 2016.
En la recta final, se incorporó al Leicester City, club en el que ganó la Community Shield. El exdefensor, luego de una extensa carrera, decidió ponerle punto y final a su trayectoria en 2024, con 34 años.
Su vida después del retiro
Tras retirarse, Bertrand se volcó por completo al sector empresarial y fundó Silicon Markets. La compañía se especializa en el desarrollo de herramientas vinculadas con las inversiones y la tecnología financiera, transformándose en una de las personas más importantes y poderosas del rubro.
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