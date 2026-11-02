El futbolista que la rompió en su selección, se retiró y se volvió millonario con la tecnología financiera

En la recta final, se incorporó al Leicester City, club en el que ganó la Community Shield. El exdefensor, luego de una extensa carrera, decidió ponerle punto y final a su trayectoria en 2024, con 34 años.

Su vida después del retiro

Tras retirarse, Bertrand se volcó por completo al sector empresarial y fundó Silicon Markets. La compañía se especializa en el desarrollo de herramientas vinculadas con las inversiones y la tecnología financiera, transformándose en una de las personas más importantes y poderosas del rubro.