La vida de un campeón de San Lorenzo que hoy maneja una quiniela: de quién se trata

Su vida después del retiro

Luego de ponerle fin a su carrera, el nacido en Córdoba volvió a Ballesteros en busca de tranquilidad y cercanía con su familia. Allí se dedicó al mundo de los negocios: abrió una quiniela y un local de cobranzas, además de trabajar como funcionario en la Secretaría de Deportes del municipio.