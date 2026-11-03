La vida de un campeón de San Lorenzo que hoy maneja una quiniela: de quién se trata
Con el "Ciclón" conquistó el Torneo Clausura 1995 y puso fin a una sequía de 21 años sin títulos para el conjunto de Boedo. Sin embargo, una lesión lo obligó a retirarse del fútbol profesional a los 33 años.
Javier Arbarello fue uno de los futbolistas destacados del fútbol argentino durante la década del 90. Su mejor etapa llegó en San Lorenzo, donde se consagró campeón del Torneo Clausura de 1995, aunque también tuvo pasos importantes por Belgrano y Platense.
Sin embargo, una grave lesión lo obligó a retirarse a los 33 años e iniciar una nueva etapa lejos del fútbol. Tras colgar los botines, se instaló en Ballesteros, su pueblo natal, y encontró un nuevo rumbo en el mundo de los negocios, donde abrió una agencia de quiniela.
Javier Arbarello y su paso por el fútbol
Arbarello inició su carrera profesional a los 23 años, luego de trabajar en el campo y la construcción. Su primera oportunidad llegó en Belgrano de Córdoba, donde sus actuaciones despertaron el interés de San Lorenzo, que lo incorporó para reforzar su plantel.
En 1995, bajo la conducción de Héctor Veira, integró el equipo que conquistó el Torneo Clausura y terminó con 21 años sin títulos para el conjunto azulgrana. Arbarello tuvo una participación importante durante el campeonato, con 18 partidos disputados.
Tras su paso por Boedo, continuó su carrera en Platense y Juventud Unida, aunque una lesión en el tendón de Aquiles lo obligó a dejar el terreno de juego con tan solo 33 años.
Su vida después del retiro
Luego de ponerle fin a su carrera, el nacido en Córdoba volvió a Ballesteros en busca de tranquilidad y cercanía con su familia. Allí se dedicó al mundo de los negocios: abrió una quiniela y un local de cobranzas, además de trabajar como funcionario en la Secretaría de Deportes del municipio.
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