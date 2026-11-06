El Chino Maidana sorprendió a Messi y De Paul en el entrenamiento del Inter Miami
El excampeón mundial de boxeo sorprendió a las figuras argentinas durante una práctica de Las Garzas. El Motorcito incluso le mostró sus habilidades con los guantes.
El entrenamiento del Inter Miami tuvo una visita especial y bien argentina. Marcos “Chino” Maidana pasó por las instalaciones del equipo estadounidense y se encontró con Lionel Messi y Rodrigo De Paul, con quienes compartió un momento que rápidamente llamó la atención en las redes sociales.
El excampeón mundial de boxeo aprovechó la oportunidad para fotografiarse junto a los dos futbolistas de la Selección Argentina. La imagen reunió a tres figuras destacadas del deporte nacional y generó repercusión entre los fanáticos.
El divertido momento entre Rodrigo De Paul y el Chino Maidana
Uno de los momentos más llamativos de la visita tuvo como protagonista al mediocampista del Inter Miami: De Paul le mostró al boxeador que también tiene habilidades sobre el ring y protagonizó una escena distendida junto a él.
La situación despertó sonrisas durante la práctica de Las Garzas y dejó una postal diferente de las habituales imágenes del plantel.
Una foto argentina con Messi, De Paul y Maidana
La presencia del Chino Maidana permitió reunir en una misma imagen a tres referentes argentinos de distintas disciplinas. Messi y De Paul atraviesan su etapa en el fútbol estadounidense, mientras que el santafesino construyó una destacada carrera en el boxeo internacional.
La visita se convirtió en uno de los momentos especiales del entrenamiento del conjunto rosado de Fort Lauderdale y dejó una fotografía que rápidamente comenzó a circular entre los seguidores de las figuras argentinas.
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