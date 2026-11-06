"Se me partió el corazón": el mensaje de la esposa de Tim Payne por la crisis bancaria en Paraguay

El pedido de calma de la esposa de Tim Payne

Además de expresar su solidaridad con los afectados, la esposa del defensor compartió otro mensaje en el que buscó transmitir tranquilidad frente a la incertidumbre que se vive en el país. “No nos dejemos llevar por el pánico. Un rumor puede terminar generando un problema real”, señaló en la publicación.

La crisis también tuvo repercusiones en el ámbito deportivo. La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) figura entre las entidades afectadas por la situación, ya que tenía aproximadamente 14 millones de dólares depositados en ueno bank, la institución financiera involucrada en el conflicto. Por su parte, los futbolistas de la Selección paraguaya también difundieron un comunicado en medio de la preocupación generalizada.