"Se me partió el corazón": el mensaje de la esposa de Tim Payne por la crisis bancaria en Paraguay
Michelle Peters, pareja del futbolista neozelandés que juega en Olimpia, compartió su preocupación en las redes sociales.
La crisis financiera que atraviesa Paraguay generó preocupación en distintos sectores de la sociedad y también impactó en el mundo del fútbol. En ese contexto, Michelle Peters, esposa de Tim Payne, futbolista de Olimpia, publicó un mensaje en sus redes sociales en el que expresó su angustia por la situación que viven miles de personas.
La modelo neozelandesa llegó al país junto a su pareja después del Mundial y, aunque su adaptación había transcurrido sin mayores inconvenientes, reconoció que los acontecimientos recientes la conmovieron profundamente.
El mensaje de Michelle Peters que generó repercusión
Peters explicó que, por ser extranjera y llevar poco tiempo en Paraguay, prefiere ser cautelosa al hablar sobre una situación que todavía está tratando de comprender. Sin embargo, hubo una imagen que la movilizó especialmente.
“Siendo extranjera y llevando relativamente poco tiempo en Paraguay, hay muchas cosas que desconozco y prefiero ser cuidadosa al opinar. Pero vi un video de un señor llorando afuera del banco y se me partió el corazón”, escribió.
Luego, profundizó su preocupación por las consecuencias que la crisis puede tener en la vida cotidiana de los ciudadanos: “Es muy angustiante pensar en tantas personas viviendo esta incertidumbre con el dinero que tanto les costó ganar. Nadie debería tener que preocuparse por cómo acceder a lo que es suyo. Fuerza, Paraguay”, agregó.
El pedido de calma de la esposa de Tim Payne
Además de expresar su solidaridad con los afectados, la esposa del defensor compartió otro mensaje en el que buscó transmitir tranquilidad frente a la incertidumbre que se vive en el país. “No nos dejemos llevar por el pánico. Un rumor puede terminar generando un problema real”, señaló en la publicación.
La crisis también tuvo repercusiones en el ámbito deportivo. La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) figura entre las entidades afectadas por la situación, ya que tenía aproximadamente 14 millones de dólares depositados en ueno bank, la institución financiera involucrada en el conflicto. Por su parte, los futbolistas de la Selección paraguaya también difundieron un comunicado en medio de la preocupación generalizada.
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