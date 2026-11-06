Cada vez más cerca del regreso: Jorge Macri se reunió con el CEO de la Fórmula 1

¿Cuándo podría volver la Fórmula 1 a la Argentina?

El jefe de Gobierno explicó que existen dos objetivos centrales para avanzar en las negociaciones. El primero es completar la renovación integral del Autódromo Oscar y Juan Gálvez, mientras que el segundo consiste en alcanzar un acuerdo con la organización para garantizar una fecha.

La remodelación, diseñada por el estudio de ingeniería de Hermann Tilke, contempla una inversión de 150 millones de dólares. El cronograma oficial prevé finalizar los trabajos entre febrero y marzo de 2027. El circuito también recibirá a MotoGP en abril de ese año.

Macri aclaró que el regreso de la F1 no se concretaría antes de 2029. “La ventana de 29-30 es ahí, pero quiero ser cuidadoso poque hay gente que vende expectativas y acá hay que tener certezas”, señaló.

El costo del contrato y la importancia de Franco Colapinto

Otro de los puntos que deberá resolverse es el aspecto económico. Los valores que paga cada país por organizar una carrera varían según el mercado y las condiciones de cada contrato. “Tener a F1 requiere una estructura financiera acorde, pero lo importante es que Domenicali reconoció la pasión que hay por el deporte motor, por los fierros, hay una expectativa inmensa”, expresó Macri.

También destacó que la Ciudad buscará ofrecer garantías para un vínculo de largo plazo, de al menos cinco años. En cuanto a Colapinto, el mandatario reconoció que su presencia representa un atractivo adicional, aunque insistió en que la iniciativa debe trascender a los protagonistas de turno. “La relación de F1 va más allá de un corredor, pero ayuda que haya un corredor, sin dudas, Franco es una figura relevante”, afirmó.

“El Gran Premio de Buenos Aires es una cuestión de Estado”

Macri también fue consultado sobre el futuro político del proyecto y la posibilidad de que continúe más allá de su mandato, que tendrá elecciones en 2027. “Sin ninguna duda tiene que ser una cuestión de estado. Una inversión como la que hacemos en el Autódromo es cuestión de Estado y quedará para los que vengan. Excede el período de tiempo de un mandato”, aseguró.

Por ahora, la prioridad es terminar las obras y avanzar en las conversaciones con la Fórmula 1. Los próximos meses serán determinantes para definir si Buenos Aires logra acercarse a un acuerdo que permita concretar el regreso de la categoría después de más de tres décadas.