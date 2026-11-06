Paraguay: le incautaron 9 vehículos de alta gama al CEO de ueno bank y allanaron sus oficinas

El operativo fue acompañado por los agentes fiscales Yeimy Adle, Jorge Arce, Silvio Corbeta, Elena Fiore, Silvia González, Marlene González y Ruth Benítez. Participaron además agentes de los departamentos de Delitos Económicos, Contra el Cibercrimen y Delitos Informáticos de la Policía Nacional, en cumplimiento del mandamiento judicial de allanamiento y secuestro de objetos.

Como antecedente de la causa, la Fiscalía formuló imputación contra 27 personas por la presunta comisión de los hechos punibles de conducta indebida en situaciones de crisis, lesión de confianza, tentativa de estafa y violación de la obligación de llevar libros de comercio.

El Ministerio Público informó que las diligencias se realizaron también en otros puntos y continuarán con el objetivo de recabar elementos que contribuyan al esclarecimiento de los hechos.