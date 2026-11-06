Estuvo 14 años preso, salió hace 10 meses y lo detuvieron cuando quiso robar una casa en Flores

Según fuentes policiales, una policía había observado al principal sospechoso cuando intentaba forzar la cerradura de una vivienda utilizando una tarjeta, por lo que procedió a interceptar a la banda.

En esas circunstancias, dos de los individuos actuaron con rapidez: subieron al auto y se fugaron. El tercer sospechoso intentó escapar a pie, pero fue capturado a los pocos metros.

El grave antecedente por robo

El detenido había recibido una pena de 14 años de prisión

Se descubrió entonces que el acusado, domiciliado en Isidro Casanova, había sido detenido en 2011 en el marco de una investigación por robos a tres sucursales bancarias. Por los hechos, había sido condenado una pena de 14 años de prisión, la cual venció el 8 de diciembre de 2025, tras la unificación de condenas anteriores.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron un teléfono celular, documentos y dinero en efectivo.

En el caso interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 4 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Secretaría Nº 113 a cargo de la Lorena Karina Lamas, donde se abrió un expediente por tentativa de robo agravado.