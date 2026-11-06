Estuvo 14 años preso, salió hace 10 meses y lo detuvieron cuando quiso robar una casa en Flores
El sospechoso fue sorprendido por la Policía de la Ciudad cuando intentaba forzar la cerradura de una vivienda. Intentó escapar, pero fue arrestado nuevamente.
Un delincuente que llevaba diez meses en libertad tras haber cumplido una condena de 14 años de cárcel por un robo a mano armada, cayó preso nuevamente luego de intentar ingresar por la fuerza a una vivienda en el barrio porteño de Flores.
El episodio ocurrió días atrás sobre la calle Casimiro Recuero al 2800 y habría incluido la participación de otras dos personas. Parte de la secuencia quedó registrada en un video grabado por una cámara de seguridad.
Video: así fue el intento de robo en una casa de Flores
De acuerdo con las imágenes, todo comenzó cuando un vehículo Fiat Sienna gris claro estacionó por la zona. El sospechoso se acercó al auto, al tiempo que otro individuo descendía con una bolsa. Acto seguido, ambos se fueron caminando por la vereda en dirección a la calle Culpina y desaparecieron de la escena.
Minutos después, del auto se bajó el conductor y fue entonces cuando los otros dos sospechosos regresaron, esta vez, caminando por la vereda de enfrente. Los tres se reunieron, simularon conversar y regresaron al Fiat Sienna.
Los movimientos llamaron la atención del personal de la Comisaría Vecinal 7A de la Policía de la Ciudad que patrullaba la zona.
Según fuentes policiales, una policía había observado al principal sospechoso cuando intentaba forzar la cerradura de una vivienda utilizando una tarjeta, por lo que procedió a interceptar a la banda.
En esas circunstancias, dos de los individuos actuaron con rapidez: subieron al auto y se fugaron. El tercer sospechoso intentó escapar a pie, pero fue capturado a los pocos metros.
El grave antecedente por robo
Se descubrió entonces que el acusado, domiciliado en Isidro Casanova, había sido detenido en 2011 en el marco de una investigación por robos a tres sucursales bancarias. Por los hechos, había sido condenado una pena de 14 años de prisión, la cual venció el 8 de diciembre de 2025, tras la unificación de condenas anteriores.
Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron un teléfono celular, documentos y dinero en efectivo.
En el caso interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 4 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Secretaría Nº 113 a cargo de la Lorena Karina Lamas, donde se abrió un expediente por tentativa de robo agravado.
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