El comunicado de Barracas Central tras la denuncia por violencia de género contra Gonzalo Morales

La acusación se hizo pública durante la tarde del domingo, cuando Dinna publicó en su cuenta de Instagram fotos con hematomas en el rostro, en los brazos y en las piernas, además de conversaciones de WhatsApp tanto con el propio futbolista como con la madre de este.

Karen Dinna publicó en Instagram fotos con hematomas en el rostro, brazos y piernas

En el posteo, explicó los motivos que la llevaron a exponer la situación y aseguró haber atravesado distintos episodios de violencia durante la relación. “Durante meses fui víctima de violencia física, psicológica y verbal por parte de quien fue mi pareja hasta ayer que convivíamos, Gonzalo Morales, futbolista de Barracas Central”, escribió en el comienzo del mensaje.

En uno de esos intercambios, la mujer afirma haber informado a la familia del delantero sobre los hechos denunciados. En otra conversación atribuida al jugador, se observa un reclamo directo en el que expresa: “Me hiciste mil cosas malas”.

El extenso descargo publicado en redes sociales también incluye un relato detallado de los hechos que, según la denunciante, sufrió durante la convivencia. En ese escrito sostuvo: “Nunca imaginé tener que hacer público algo así. Me cuesta muchísimo escribir estas palabras y todavía siento miedo, vergüenza y dolor. Pero entendí que el silencio solo protege a quien ejerce la violencia, nunca a quien la sufre”.

El chat que publicó Karen Dinna

Más adelante describió diferentes situaciones que asegura haber atravesado durante la relación. “Viví situaciones que jamás pensé que iba a soportar: me agarró del pelo, me ahorcó, me golpeó con piñas y patadas hasta dejarme días sin poder caminar, y me amenazó diciéndome que no iba a salir viva de su camioneta”, expresó.

En el mismo texto también afirmó que permanecía encerrada en la vivienda mientras Morales asistía a los entrenamientos y que, cuando intentó denunciar los hechos, recibió intimidaciones por parte de integrantes de la familia del futbolista. Según escribió, le manifestaban que “con plata se arregla todo”, que nadie le creería y que podrían ir a buscarla si avanzaba con la denuncia.

La mujer explicó que ese contexto de temor fue el motivo por el cual demoró en acudir a la Justicia. Finalmente decidió hacerlo y acompañó su publicación con un mensaje dirigido a otras posibles víctimas de violencia.

“Nadie tiene derecho a humillar, manipular, controlar, golpear o amenazar a otra persona”, sostuvo. Y concluyó: “Hoy la denuncia ya está hecha. Comparto esto porque no quiero seguir callando y porque deseo que ninguna otra mujer tenga que pasar por lo mismo. Pedir ayuda no es un signo de debilidad; es el primer paso para salir de la violencia. Hoy elegí hablar. Y ya no tengo miedo de contar mi verdad”.