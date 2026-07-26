"Cobardía mayor": la dura réplica de José de Mendiguren a los agravios de Javier Milei en La Rural

En el tramo más duro de su mensaje, el exfuncionario apuntó directamente contra la actitud del jefe de Estado y sentenció: "Es triste que la máxima autoridad política del país degrade así su propia palabra, y con ella, la democracia de todos. Es penoso insultar a alguien sabiendo que no tiene el mismo sillón desde donde contestar. No imagino cobardía mayor".

Frente a las acusaciones sobre supuestos perjuicios económicos lanzadas por Milei durante su exposición, el exfuncionario fue tajante al despejar cualquier sombra sobre su paso por la función pública. "Sobre lo que dijo, no hace falta perder ni un minuto. A pesar de los cargos ejercidos, no he tenido ni una sola causa ni denuncia", remarcó.

Finalmente, el comunicado cerró con una reivindicación del debate democrático frente a la escalada verbal que caracteriza las apariciones del líder libertario y expresó: "Las ideas se defienden con hechos, no con insultos".