"Cobardía mayor": la dura réplica de José de Mendiguren a los agravios de Javier Milei en La Rural
Tras los insultos que el Presidente le propinó durante su paso por la exposición, el exfuncionario nacional utilizó sus redes sociales para responderle.
El fuerte cruce protagonizado por el presidente Javier Milei en el predio ferial de La Rural, donde interrumpió su discurso para insultar y señalar públicamente a José de Mendiguren, tuvo rápida repercusión en el terreno político, y el exfuncionario no tardó en responderle con una condundente réplica.
Lejos de dejar pasar las descalificaciones, el exministro utilizó su cuenta oficial en la red social X (ex Twitter) para volcar una dura respuesta contra el mandatario.
El descargo de De Mendiguren no solo cuestionó el contenido de las acusaciones económicas lanzadas desde el atril, sino que puso el foco en la degradación de la investidura presidencial y en el uso del aparato de poder para agraviar a ciudadanos o dirigentes que no disponen de la misma plataforma de réplica.
El descargo de José de Mendiguren en redes sociales contra Javier Milei
Con un tono firme y directo, el exfuncionario se hizo eco del episodio vivido en el estand mediático y estructuró su respuesta en cuatro ejes centrales: la asimetría de la agresión, la calidad institucional, la transparencia de su trayectoria y la defensa de la política basada en argumentos.
"Hoy me tocó a mí, como antes a tantos otros, ser injuriado por el Presidente. Algunos de los que recibieron insultos todavía peores en el pasado, y aún con causas, hoy son sus ministros", arrancó De Mendiguren, marcando las contradicciones en los armados de la actual gestión.
En el tramo más duro de su mensaje, el exfuncionario apuntó directamente contra la actitud del jefe de Estado y sentenció: "Es triste que la máxima autoridad política del país degrade así su propia palabra, y con ella, la democracia de todos. Es penoso insultar a alguien sabiendo que no tiene el mismo sillón desde donde contestar. No imagino cobardía mayor".
Frente a las acusaciones sobre supuestos perjuicios económicos lanzadas por Milei durante su exposición, el exfuncionario fue tajante al despejar cualquier sombra sobre su paso por la función pública. "Sobre lo que dijo, no hace falta perder ni un minuto. A pesar de los cargos ejercidos, no he tenido ni una sola causa ni denuncia", remarcó.
Finalmente, el comunicado cerró con una reivindicación del debate democrático frente a la escalada verbal que caracteriza las apariciones del líder libertario y expresó: "Las ideas se defienden con hechos, no con insultos".
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