El jugador que pasó de la élite del fútbol a una carrera en el mercado inmobiliario

Una vez finalizada su experiencia en el Valencia, el rosarino optó por retirarse del fútbol profesional en 2021. Desde entonces permanece radicado en España, donde comenzó una nueva etapa dedicada a distintos emprendimientos y a una vida alejada de la alta competencia.

Su vida después del retiro

Lejos de la actividad profesional, Garay se volcó de lleno al mundo empresarial. Radicado en España, creó la inmobiliaria Gargor junto a su pareja y, además, apostó por el pádel con la fundación del club G24 en Madrid, un proyecto orientado al desarrollo del deporte.