El jugador que pasó de la élite del fútbol a una carrera en el mercado inmobiliario
Subcampeón en Brasil 2014, dio sus primeros pasos en Newell´s y luego saltó al Real Madrid y Benfica, entre otro clubes europeos.
Ezequiel Garay fue uno de los defensores más sólidos de la Selección Argentina, con fuerte presencia en ambas áreas y gran dominio del juego aéreo. Estas habilidades, que comenzó a demostrar en Newell's, lo llevaron a la élite de Europa, donde vistió las camisetas de Real Madrid, Benfica y Zenit, entre otros clubes.
Luego de ponerle fin a su carrera profesional en 2021, el exzaguero decidió radicarse en España para iniciar una nueva etapa lejos de las canchas. En la actualidad se dedica a los negocios inmobiliarios y también impulsa distintos proyectos vinculados al crecimiento del pádel, deporte que ganó una enorme popularidad en los últimos años.
Ezequiel Garay y su paso por el fútbol
La mayor parte de la carrera de Garay transcurrió en Europa, luego de jugar en el fútbol argentino entre 2004 y 2005. Si bien tuvo un breve paso por el Real Madrid, en Racing de Santander, Benfica, Zenit y Valencia logró continuidad y construyó su prestigio como defensor en el viejo continente.
Su etapa más destacada llegó en el Benfica, donde se afianzó como una pieza clave de la última línea. Durante su estadía en el conjunto portugués conquistó varios títulos nacionales y se convirtió en uno de los referentes del equipo.
Con la camiseta de la Selección Argentina también tuvo una presencia constante durante varios años. Formó parte del equipo dirigido por Alejandro Sabella que alcanzó la final del Mundial de Brasil 2014 y, posteriormente, integró los planteles que disputaron las definiciones de las Copas América de 2015 y 2016.
Una vez finalizada su experiencia en el Valencia, el rosarino optó por retirarse del fútbol profesional en 2021. Desde entonces permanece radicado en España, donde comenzó una nueva etapa dedicada a distintos emprendimientos y a una vida alejada de la alta competencia.
Su vida después del retiro
Lejos de la actividad profesional, Garay se volcó de lleno al mundo empresarial. Radicado en España, creó la inmobiliaria Gargor junto a su pareja y, además, apostó por el pádel con la fundación del club G24 en Madrid, un proyecto orientado al desarrollo del deporte.
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