Preocupación en Boca: Álvaro Montero se fue con una molestia y será sometido a estudios

El cronograma del conjunto de la Ribera establece que el miércoles la delegación emprenderá viaje hacia Chile, donde el jueves desde las 21.30 disputará el partido correspondiente a la vuelta de los 16avos de final de la Copa Sudamericana. Boca afrontará ese compromiso con una ventaja mínima, ya que logró imponerse por 1-0 en el encuentro de ida disputado en La Bombonera. Sin embargo, el margen es escaso y cualquier modificación obligada en el equipo titular puede representar un contratiempo para Arruabarrena.

¿SE ENCIENDEN LAS ALARMAS EN BOCA PENSANDO EN LA REVANCHA DE LOS PLAYOFFS DE LA #Sudamericana? Atención a como se fue el colombiano Montero del Bajo Flores, luego de la goleada sufrida ante Riestra... ¿Con gestos de dolor? pic.twitter.com/qZUvnc0JfX — SportsCenter (@SC_ESPN) July 27, 2026

En ese contexto, la evolución de Montero pasó a ser uno de los principales focos de atención. Una eventual ausencia del guardameta obligaría al entrenador a reorganizar el equipo justo antes de un compromiso decisivo. El cuerpo técnico aguardará el informe de los médicos antes de tomar cualquier determinación.

Si los estudios descartan una lesión importante, el colombiano podría entrenarse con normalidad durante los próximos días y viajar junto al resto de la delegación. En cambio, si se confirma algún inconveniente físico que le impida competir, el Vasco deberá definir rápidamente quién ocupará el arco en un encuentro que puede marcar el rumbo internacional de Boca durante la segunda parte de la temporada.

Mientras tanto, el entrenador también trabaja en recuperar el aspecto futbolístico y anímico de un equipo que viene de sufrir un duro revés en el inicio del Clausura. La goleada recibida frente al Malevo dejó fuertes autocríticas por parte del propio Arruabarrena y aumentó la presión de cara al compromiso en Chile. Con apenas unos días por delante antes del viaje, todas las miradas estarán puestas sobre la evolución del arquero colombiano.