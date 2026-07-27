Preocupación en Boca: Álvaro Montero se fue con una molestia y será sometido a estudios
El colombiano finalizó el encuentro frente a Deportivo Riestra con una dolencia física y el cuerpo médico evaluará su estado antes del viaje a Chile.
La dura derrota de Boca frente a Deportivo Riestra dejó varias preocupaciones puertas adentro del club. Más allá del rendimiento colectivo y del contundente 3-0 sufrido en el debut por el Torneo Clausura 2026, el cuerpo técnico encabezado por Rodolfo Arruabarrena también sigue con atención la situación física de Álvaro Montero, quien terminó el partido con molestias y ahora deberá realizarse estudios para conocer el alcance de la lesión.
El arquero colombiano finalizó el compromiso con una dolencia que encendió las alarmas en el cuerpo médico xeneize. Aunque en un primer momento no trascendieron mayores precisiones sobre la zona afectada, este lunes será sometido a diferentes exámenes médicos para determinar si se trata de una lesión de gravedad o simplemente de una molestia muscular producto del desgaste del encuentro.
La información fue dada a conocer por el periodista Augusto César, quien indicó que el futbolista será evaluado durante la jornada y que, a partir de los resultados, se definirá si podrá integrar la delegación que viajará a Chile para afrontar uno de los partidos más importantes del semestre. La incertidumbre llega en un momento delicado para la institución que preside Juan Román Riquelme.
¿Llega Álvaro Montero al duelo de Boca contra O'Higgins por la Copa Sudamericana?
Luego del golpe sufrido en el campeonato local, el plantel necesita cambiar rápidamente el enfoque y concentrarse en la Copa Sudamericana, competencia en la que buscará sellar su clasificación a los octavos de final. Este lunes, los futbolistas volverán a entrenarse en el predio que el club posee en Ezeiza. Allí comenzará la preparación para la revancha frente a O'Higgins, un encuentro que aparece como determinante tanto desde lo deportivo como desde lo anímico luego de la floja actuación exhibida ante Riestra.
El cronograma del conjunto de la Ribera establece que el miércoles la delegación emprenderá viaje hacia Chile, donde el jueves desde las 21.30 disputará el partido correspondiente a la vuelta de los 16avos de final de la Copa Sudamericana. Boca afrontará ese compromiso con una ventaja mínima, ya que logró imponerse por 1-0 en el encuentro de ida disputado en La Bombonera. Sin embargo, el margen es escaso y cualquier modificación obligada en el equipo titular puede representar un contratiempo para Arruabarrena.
En ese contexto, la evolución de Montero pasó a ser uno de los principales focos de atención. Una eventual ausencia del guardameta obligaría al entrenador a reorganizar el equipo justo antes de un compromiso decisivo. El cuerpo técnico aguardará el informe de los médicos antes de tomar cualquier determinación.
Si los estudios descartan una lesión importante, el colombiano podría entrenarse con normalidad durante los próximos días y viajar junto al resto de la delegación. En cambio, si se confirma algún inconveniente físico que le impida competir, el Vasco deberá definir rápidamente quién ocupará el arco en un encuentro que puede marcar el rumbo internacional de Boca durante la segunda parte de la temporada.
Mientras tanto, el entrenador también trabaja en recuperar el aspecto futbolístico y anímico de un equipo que viene de sufrir un duro revés en el inicio del Clausura. La goleada recibida frente al Malevo dejó fuertes autocríticas por parte del propio Arruabarrena y aumentó la presión de cara al compromiso en Chile. Con apenas unos días por delante antes del viaje, todas las miradas estarán puestas sobre la evolución del arquero colombiano.
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