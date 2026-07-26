A qué hora llegan las lluvias a Buenos Aires: arranca una seguidilla de varios días con inestabilidad

Para el jueves, las condiciones variarían entre cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana y mayormente nublado desde la tarde y para la noche; con 7 grados de mínima y 16 grados de máxima.

Cerrando la semana, el viernes, siempre según el organismo nacional, se anticipa con cielo mayormente nublado durante toda la jornada y marcas térmicas de entre 9 y 18 grados.

Sin embargo, el sitio especializado Meteored tiene otras variantes térmicas para la semana, ya que luego de un martes con neblinas matinales, tiene para el miércoles 50% de probabilidades de lluvia débil.

La seguidilla inestable no quedaría ahí, ya que el portal espera para el viernes 90% de probabilidades de tormentas, principalmente para horas de la noche; pasando a lluvia débil para las primeras horas de la madrugada del sábado. Finalmente, para el domingo las chances de precipitaciones leves son del 60%.