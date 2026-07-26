A qué hora llegan las lluvias a Buenos Aires: arranca una seguidilla de varios días con inestabilidad
El pronóstico del tiempo no es para nada alentador de cara a la segunda semana de vacaciones de invierno en el AMBA, con más días con lluvias.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atravesó un cierre de fin de semana casi primaveral, con temperaturas más que templadas y muy buenas condiciones del clima, pero el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no es para nada alentador, ya que prevé un inminente regreso de las lluvias.
El domingo transcurrió casi ideal para actividades al aire libre, con cielo parcialmente nublado y temperaturas que rondaron entre 12 grados de mínima y 20 de máxima, muy por encima de lo habitual para esta época del año.
Sin embargo, el inicio de la semana sería con inestabilidad, una vez más. El SMN prevé un lunes con cielo nublado en las primeras horas del día y probabilidad de chaparrones en la tarde y noche; junto con temperaturas de entre 12 y 16 grados.
Cuántos días con lluvias se vienen en el AMBA
Para el organismo nacional, la del lunes será la única jornada con mal clima, ya que prevé desde el martes un regreso de la estabilidad, con cielo mayormente nublado y marcas térmicas oscilando entre 12 y 17 grados.
Del mismo modo, el miércoles tendría todavía cielo mayormente nublado durante toda la jornada; acompañado de una temperatura mínima de 9 grados y una máxima que trepará hasta los 16.
Para el jueves, las condiciones variarían entre cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana y mayormente nublado desde la tarde y para la noche; con 7 grados de mínima y 16 grados de máxima.
Cerrando la semana, el viernes, siempre según el organismo nacional, se anticipa con cielo mayormente nublado durante toda la jornada y marcas térmicas de entre 9 y 18 grados.
Sin embargo, el sitio especializado Meteored tiene otras variantes térmicas para la semana, ya que luego de un martes con neblinas matinales, tiene para el miércoles 50% de probabilidades de lluvia débil.
La seguidilla inestable no quedaría ahí, ya que el portal espera para el viernes 90% de probabilidades de tormentas, principalmente para horas de la noche; pasando a lluvia débil para las primeras horas de la madrugada del sábado. Finalmente, para el domingo las chances de precipitaciones leves son del 60%.
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