El contundente comunicado del sindicato de pilotos de la Fórmula 1 contra la FIA

La GDPA cuestionó también la gestión de las sanciones financieras, exigiendo mayor transparencia sobre el destino de estas multas y sugiriendo la necesidad de mayor participación de los pilotos en decisiones que afectan su profesión. La declaración, firmada en nombre de todos los competidores, refleja un pedido de moderación en el discurso y las acciones del presidente ben Sulayem.

La seguridad fue otro aspecto crucial en el comunicado: durante el Gran Premio de Brasil, varios pilotos solicitaron detener la carrera debido a la intensa lluvia y baja visibilidad. Sin embargo, el despliegue del Safety Car fue tardío, lo que aumentó el riesgo en pista y culminó con el accidente de Franco Colapinto, quien, afortunadamente, salió ileso.

franco colapinto choque interlagos

El comunicado completo de la Asociación de Pilotos de la Fórmula 1

Como ocurre en todos los deportes, los competidores deben acatar las decisiones de los jueces (árbitros), les guste o no, estén de acuerdo con ella o no. Así es como funciona el deporte. Los pilotos (nuestros miembros) no son diferentes y lo comprenden perfectamente.

Nuestros miembros son pilotos profesionales que compiten en la Fórmula 1, la cumbre del automovilismo internacional. Son los gladiadores y cada fin de semana de carreras ofrecen un gran espectáculo para los fanáticos.

Con respecto a las malas palabras, hay una diferencia entre las que se usan para insultar a otros y las más informales, como las que se usan para describir el mal tiempo o un objeto inanimado como un coche de Fórmula 1 o una situación de conducción.

Instamos al presidente de la FIA a que también tenga en cuenta su propio tono y lenguaje cuando hable con nuestros pilotos miembros, o incluso sobre ellos, ya sea en un foro público o de otro modo. Además, nuestros miembros son adultos y no necesitan recibir instrucciones a través de los medios de comunicación sobre cuestiones tan triviales como el uso de joyas y ropa interior.

La GDPA ha expresado en innumerables ocasiones su opinión de que las multas monetarias a los pilotos no son apropiadas para nuestro deporte. Durante los últimos 3 años, hemos pedido al presidente de la FIA que comparta los detalles y la estrategia sobre cómo se asignan las multas financieras de la FIA y dónde se gastan los fondos. También hemos transmitido nuestras preocupaciones sobre la imagen negativa que las multas financieras dan al deporte. Una vez más, solicitamos al presidente de la FIA que brinde transparencia financiera y un diálogo directo y abierto con nosotros. Todas las partes interesadas (la FIA, la F1, los equipos y la GDPA) deben determinar conjuntamente cómo y dónde se gasta el dinero en beneficio de nuestro deporte.

La GDPA desea colaborar de manera constructiva con todas las partes interesadas, incluido el presidente de la FIA, para promover nuestro gran deporte en beneficio de todos los que trabajan en él, lo pagan, lo ven y, de hecho, lo aman. Nosotros estamos haciendo nuestra parte.

Atentamente, los directores y el presidente de la GDPA en nombre de los pilotos del Gran Premio.

¿Qué es la Asociación de Pilotos (GDPA) de la Fórmula 1?

La Asociación de Pilotos, formada en 1961 y restablecida en 1994 tras la muerte de Ayrton Senna, continúa siendo la voz de los competidores en la Fórmula 1.

Su primera etapa duró 21 años hasta que se disolvió en 1982 luego del Gran Premio de Sudáfrica debido a diferencias con la FIA por ciertas decisiones en base a acuerdos comerciales para el deporte.

Con figuras influyentes como George Russell, Sebastian Vettel y Alexander Wurz en su liderazgo, la GDPA subraya la importancia de la seguridad y el respeto mutuo dentro del deporte, a la vez que demanda una gestión más equitativa y transparente de la FIA.