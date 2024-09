El desconocido tatuaje que se hizo el masajista de la Selección Argentina sobre Lionel Messi

Desde su llegada al plantel en 2001, gracias a Gabriel Batistuta, ha sido un pilar fundamental para la recuperación de los jugadores. Con Messi, en particular, forjó una relación de confianza desde el Mundial Sub-20 en 2005. Durante casi 25 años, estuvo presente en los momentos más importantes de la Selección, tanto en las derrotas dolorosas como en las victorias gloriosas que siempre quedarán recordadas.

"Nosotros pasamos muchas, pero muchas malas. Yo en una nota hace un tiempo dije algo muy lindo: que no nos dimos cuenta en 10 años todo lo mal que le hicimos. No lo supimos disfrutar y leerlo. Ahora que se acortan los tiempos de un año y medio, dos o tres años, queremos todo con él. Y estuvimos 10 años dándole palo, palo y palo. Aprovechemos este momento y disfrutémoslo", comenzó diciendo en Random, el ciclo de entrevistas de Infobae.

Además, expresó cuáles eran sus charlas con el 10 luego de cada golpe: "A él no le gusta todo eso de que vos quieras enojarte o hablar. Él tiene siempre un perfil bajo. Tuve un enojo muy grande hacia los periodistas que lo maltrataron y él me dijo: “¿De qué te enojás, si hay que seguir laburando? Quedate en silencio que tenemos que laburar. Hay algo que estamos haciendo mal, sigamos laburando”. Eso me lo llevo para mi vida. Me dio una enseñanza de vida".

El tatuaje que se hizo de Lionel Messi en 2005

Al ser consultado sobre si llevaba en la piel a algunos de los futbolista, Daddy no dudó en responder: "A mi ídolo lo tengo grabado: Leo. Le dije fírmame y ahí está desde 2005. Mi verdadero ídolo desde 2005”.

image.png El tatuaje que se hizo de la firma de Messi en 2005. (Candela Teicheira)