Valentín Barco, a un paso de la Premier League: Chelsea acelera por el ex Boca

Además, su posible llegada al conjunto londinense lo pondría en un entorno competitivo de primer nivel y le permitiría compartir equipo con figuras como Enzo Fernández, otro argentino que ya es protagonista. Con el mercado europeo en movimiento y varios clubes atentos a su evolución, todo apunta a que el salto es inminente. De confirmarse, será un paso decisivo en su carrera y una nueva oportunidad para consolidarse en la élite del fútbol mundial.

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