Valentín Barco, a un paso de la Premier League: Chelsea acelera por el ex Boca
Tras destacarse con la Selección y consolidarse en Francia, el argentino está muy cerca de dar el salto a uno de los gigantes de Inglaterra. Solo restan detalles para cerrar la operación.
El futuro de Valentín Barco parece estar a punto de dar un giro clave en su carrera. Luego de su participación con la Selección Argentina en la última doble fecha FIFA ante Mauritania y Zambia en la Bombonera, donde incluso se dio el lujo de convertir, el “Colo” está muy cerca de convertirse en nuevo jugador del Chelsea.
Actualmente en el Racing de Estrasburgo, el exBoca ya tendría un acuerdo encaminado para mudarse a la Premier League. Si bien todavía restan algunos detalles formales y la firma del contrato, todo indica que la operación está encaminada y difícilmente se caiga. Un factor clave en la negociación es la relación estructural entre ambos clubes.
Tanto el Estrasburgo como el Chelsea forman parte del mismo grupo empresario, lo que facilita este tipo de transferencias y reduce significativamente los obstáculos habituales en el mercado de pases. En caso de concretarse el pase, Barco se reencontrará con Liam Rosenior, quien fue su técnico en Francia y actualmente dirige al conjunto londinense.
Valentín Barco, a un paso de encontrarse con Liam Rosenior en Chelsea
Bajo su conducción, el argentino mostró su mejor versión: dejó de ser solo un lateral izquierdo prometedor para convertirse en un futbolista versátil, capaz de desempeñarse en distintas posiciones del mediocampo. Ese crecimiento también fue valorado por Lionel Scaloni, quien incluso deslizó que lo considera más un mediocampista que un defensor. Su polifuncionalidad, sumada a su dinámica y calidad técnica, lo volvieron a poner en el radar de la Selección mayor, con vistas al Mundial 2026.
Los números respaldan su evolución. En su paso por el Estrasburgo, Barco disputó 52 partidos, en los que aportó dos goles y 11 asistencias, cifras que reflejan su incidencia en el juego. Atrás quedó aquel breve y poco productivo paso por el Brighton & Hove Albion, donde no logró consolidarse.
Además, su posible llegada al conjunto londinense lo pondría en un entorno competitivo de primer nivel y le permitiría compartir equipo con figuras como Enzo Fernández, otro argentino que ya es protagonista. Con el mercado europeo en movimiento y varios clubes atentos a su evolución, todo apunta a que el salto es inminente. De confirmarse, será un paso decisivo en su carrera y una nueva oportunidad para consolidarse en la élite del fútbol mundial.
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