El detalle que no se vio en TV: el árbitro le preguntó a Messi si quería terminar su despedida
El árbitro chileno Fernando Véjar tuvo un inesperado intercambio con el capitán en los últimos segundos de su despedida de la Selección Argentina en el Monumental.
La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina en el estadio Monumental estuvo marcada por momentos que quedarán en la memoria de los hinchas. El homenaje, la emoción del capitán, el reconocimiento del público y la última presentación del equipo campeón del mundo fueron los grandes protagonistas de una jornada cargada de simbolismo.
Sin embargo, hubo una escena particular que no llegó a verse en la transmisión televisiva y que tuvo como protagonistas al propio Messi y al árbitro chileno Fernando Véjar. El episodio ocurrió prácticamente sobre el cierre del partido ante Benín.
Con el encuentro encaminado hacia el pitazo final, el 10 se hizo cargo de un tiro libre en los últimos segundos. El remate del capitán argentino terminó por encima del travesaño y, cuando la pelota dejó de estar en juego, Véjar se acercó al futbolista para realizarle una consulta inesperada.
¿Qué le preguntó Fernando Véjar a Lionel Messi?
Según trascendió después del encuentro, el juez chileno le preguntó a la Pulga si quería disputar un minuto más de adición o si prefería que el partido terminara en ese momento. La situación tuvo un significado especial porque no se trataba de un encuentro cualquiera.
Era la última presentación de Messi con la camiseta de la Selección Argentina en el Monumental y, después de más de dos décadas defendiendo los colores del país, cada segundo de aquella noche tenía un valor diferente. El encargado de impartir justicia, consciente del contexto, decidió consultar directamente al capitán argentino antes de hacer sonar el silbato definitivo.
La conversación fue breve y quedó fuera de las imágenes que pudieron observarse durante la transmisión televisiva. Messi, de acuerdo con los registros que comenzaron a circular en redes sociales, le indicó al juez que ya estaba bien y que podía dar por terminado el partido. Ante esa respuesta, Véjar hizo sonar el silbato y decretó oficialmente el final de la despedida.
El gesto del árbitro después del pitazo final
Pero el vínculo entre Véjar y Messi no terminó con aquella consulta. Una vez finalizado el encuentro, el árbitro chileno tuvo otro gesto con el capitán argentino. El colegiado le entregó a Messi la pelota utilizada durante el partido como recuerdo de una noche histórica.
Además, le regaló las tarjetas que había utilizado durante el encuentro, otro detalle destinado a conservar como recuerdo una jornada que quedará asociada para siempre con la despedida del futbolista de la Selección en el Monumental. La escena tomó mayor relevancia por tratarse de un partido que estuvo rodeado de homenajes desde mucho antes del comienzo.
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