El detalle que no se vio en TV: el árbitro le preguntó a Messi si quería terminar su despedida

La conversación fue breve y quedó fuera de las imágenes que pudieron observarse durante la transmisión televisiva. Messi, de acuerdo con los registros que comenzaron a circular en redes sociales, le indicó al juez que ya estaba bien y que podía dar por terminado el partido. Ante esa respuesta, Véjar hizo sonar el silbato y decretó oficialmente el final de la despedida.

El gesto del árbitro después del pitazo final

Pero el vínculo entre Véjar y Messi no terminó con aquella consulta. Una vez finalizado el encuentro, el árbitro chileno tuvo otro gesto con el capitán argentino. El colegiado le entregó a Messi la pelota utilizada durante el partido como recuerdo de una noche histórica.

Además, le regaló las tarjetas que había utilizado durante el encuentro, otro detalle destinado a conservar como recuerdo una jornada que quedará asociada para siempre con la despedida del futbolista de la Selección en el Monumental. La escena tomó mayor relevancia por tratarse de un partido que estuvo rodeado de homenajes desde mucho antes del comienzo.