La MLS informó los salarios de los jugadores: cuánto cobran Lionel Messi y Rodrigo de Paul
Según el sindicato de jugadores, Messi cobra US$ 28,3 millones garantizados en Inter Miami, casi el triple que De Paul, el segundo argentino mejor pago.
Lionel Messi es, por lejos, el futbolista mejor pago de la MLS. De acuerdo con la guía salarial 2026 de la MLS Players Association (MLSPA), el sindicato de jugadores de la liga, el capitán de Inter Miami tiene una compensación garantizada de US$ 28.333.333 por año. Su salario base es de US$ 25 millones.
La cifra lo pone muy lejos del resto, incluso de sus compatriotas. Messi cobra casi el triple que Rodrigo De Paul, el segundo argentino mejor pago de la liga. Además, gana más que los otros nueve argentinos del top 10 sumados: entre todos llegan a unos US$ 27,7 millones.
El top 10 de argentinos mejor pagos de la MLS
La guía informa dos números por jugador. Uno es el salario base anual. El otro es la compensación garantizada, que suma el salario y los bonos garantizados prorrateados por año, sin los premios por rendimiento. El ranking toma la compensación garantizada, con el salario base entre paréntesis:
- Lionel Messi (Inter Miami): US$ 28.333.333 (base: US$ 25.000.000)
- Rodrigo De Paul (Inter Miami): US$ 9.688.320 (base: US$ 7.569.000)
- Germán Berterame (Inter Miami): US$ 3.824.200 (base: US$ 2.800.000)
- Nicolás Fernández Mercau (New York City FC): US$ 3.650.000 (base: US$ 3.650.000)
- Ezequiel Ponce (Houston Dynamo): US$ 3.000.212 (base: US$ 2.738.012)
- Cristian Espinoza (Nashville SC): US$ 2.343.567 (base: US$ 1.958.333)
- Martín Ojeda (Orlando City): US$ 1.778.200 (base: US$ 1.600.000)
- Tomás Chancalay (Minnesota United): US$ 1.274.375 (base: US$ 1.150.000)
- Joaquín Pereyra (Minnesota United): US$ 1.089.000 (base: US$ 900.000)
- Facundo Mura (Inter Miami): US$ 1.026.875 (base: US$ 850.000)
Tadeo Allende, también de Inter Miami, queda apenas afuera del top 10, con US$ 1.000.000 exactos de compensación garantizada y un salario base de US$ 625.000.
El club de Miami concentra cuatro de los diez argentinos del ranking, cinco si se cuenta a Allende, y es también el que más paga: su plantel suma US$ 54,5 millones en compensaciones garantizadas. Messi cobra por sí solo más de la mitad de ese total. Minnesota United es el otro club con dos argentinos en la lista, Chancalay y Pereyra. El resto se reparte entre New York City, Houston, Nashville y Orlando.
Hay casos donde el salario base y la compensación garantizada casi no se separan. Fernández Mercau tiene las dos cifras iguales, US$ 3,65 millones, porque su contrato no suma bonos garantizados. En otros casos, la diferencia es grande: a De Paul los bonos le agregan más de US$ 2,1 millones por año y a Berterame, más de US$ 1 millón.
De Paul, en el podio de toda la liga
En el ranking general de la MLS, De Paul es el tercero mejor pago. Está detrás de Messi y del surcoreano Son Heung-min (LAFC), que cobra US$ 11,1 millones. Completan el top 5 el mexicano Hirving Lozano (San Diego FC, US$ 9,3 millones) y el paraguayo Miguel Almirón (Atlanta United, US$ 7,8 millones).
Más abajo aparecen el sueco Emil Forsberg (New York Red Bulls, US$ 6 millones), el inglés Sam Surridge (Nashville, US$ 5,9 millones), el español Riqui Puig (LA Galaxy, US$ 5,7 millones), Jonathan Bamba (Chicago Fire, US$ 5,5 millones) y Hany Mukhtar (Nashville, US$ 5,4 millones). Messi duplica largamente al segundo de la liga: le saca más de US$ 17 millones a Son.
La MLSPA publicó la guía el 12 de mayo de 2026 con los contratos vigentes al 16 de abril. Por eso no incluye las altas y bajas del último mercado de pases. El sindicato difunde estas cifras para dar transparencia a los salarios de la liga.
Messi y Inter Miami vuelven a la cancha el sábado 21 ante Columbus Crew, por los playoffs de la Conferencia Este, en una serie al mejor de tres [CONFIRMAR: horario y TV]. El club de Miami busca repetir el título de la MLS que ganó la temporada pasada.
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