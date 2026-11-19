Hay casos donde el salario base y la compensación garantizada casi no se separan. Fernández Mercau tiene las dos cifras iguales, US$ 3,65 millones, porque su contrato no suma bonos garantizados. En otros casos, la diferencia es grande: a De Paul los bonos le agregan más de US$ 2,1 millones por año y a Berterame, más de US$ 1 millón.

De Paul, en el podio de toda la liga

En el ranking general de la MLS, De Paul es el tercero mejor pago. Está detrás de Messi y del surcoreano Son Heung-min (LAFC), que cobra US$ 11,1 millones. Completan el top 5 el mexicano Hirving Lozano (San Diego FC, US$ 9,3 millones) y el paraguayo Miguel Almirón (Atlanta United, US$ 7,8 millones).

Más abajo aparecen el sueco Emil Forsberg (New York Red Bulls, US$ 6 millones), el inglés Sam Surridge (Nashville, US$ 5,9 millones), el español Riqui Puig (LA Galaxy, US$ 5,7 millones), Jonathan Bamba (Chicago Fire, US$ 5,5 millones) y Hany Mukhtar (Nashville, US$ 5,4 millones). Messi duplica largamente al segundo de la liga: le saca más de US$ 17 millones a Son.

Rodrigo De Paul

La MLSPA publicó la guía el 12 de mayo de 2026 con los contratos vigentes al 16 de abril. Por eso no incluye las altas y bajas del último mercado de pases. El sindicato difunde estas cifras para dar transparencia a los salarios de la liga.

Messi y Inter Miami vuelven a la cancha el sábado 21 ante Columbus Crew, por los playoffs de la Conferencia Este, en una serie al mejor de tres [CONFIRMAR: horario y TV]. El club de Miami busca repetir el título de la MLS que ganó la temporada pasada.