Éver Banega confirmó su retiro del fútbol: "Aunque me llame Messi le diría que no"
Éver Banega, de 38 años, confirmó su retiro del fútbol profesional mientras juega la Copa Potrero, y descartó volver aunque lo llame Messi.
Éver Banega confirmó su retiro del fútbol profesional. El volante de 38 años, que no jugaba desde el 4 de mayo, cuando disputó su último partido con Defensa y Justicia, despejó las dudas mientras juega la Copa Potrero, el torneo que organiza Sergio “Kun” Agüero, con la camiseta de Argentina Streamers.
El exjugador de Boca contó que hasta hace poco veía el retiro como una decisión “en un 80%”, pero que jugando en el torneo terminó de convencerse de que lo suyo ya era cosa del pasado. Ahora, dijo, le toca ver el fútbol desde afuera.
También cerró la puerta a cualquier vuelta, incluso ante un llamado de su excompañero en la Selección: “Aunque me llame Messi para Inter Miami le diría que no”. Días atrás había explicado otro motivo: no quería quitarles lugar a los jóvenes que vienen pidiendo pista en los clubes.
Banega no piensa alejarse del fútbol, aunque descartó ser representante o entrenador. Por ahora, contó, llena el tiempo con tenis, pádel y otros deportes.
Éver Banega confirmó su retiro del fútbol: "Aunque me llame Messi le diría que no"
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La carrera de Éver Banega
El rosarino debutó en Boca en 2007 y ese año formó parte del plantel que ganó la Copa Libertadores, la última que conquistó el Xeneize. Después de 44 partidos, se fue al Valencia con 19 años y ganó la Copa del Rey. En agosto de 2008 fue cedido al Atlético de Madrid. Al volver al Valencia, fue titular durante cinco temporadas seguidas. En 2014 jugó seis meses a préstamo en Newell’s y después se fue al Sevilla, donde se convirtió en ídolo:
- Más de 200 partidos
- 28 goles y 37 asistencias
- 3 Europa League
En el medio de su etapa en Sevilla, que terminó en 2020, tuvo un paso por el Inter de Italia. Después jugó en Al Shabab, de Arabia Saudita, hasta 2024, y cerró su carrera con poca actividad en Newell’s y Defensa y Justicia. Con la Albiceleste jugó 65 partidos y fue uno de los socios de Messi en el mediocampo. Ganó el Mundial Sub-20 2007, la medalla de oro en Pekín 2008 y disputó el Mundial de Rusia 2018.
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