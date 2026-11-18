La carrera de Éver Banega

El rosarino debutó en Boca en 2007 y ese año formó parte del plantel que ganó la Copa Libertadores, la última que conquistó el Xeneize. Después de 44 partidos, se fue al Valencia con 19 años y ganó la Copa del Rey. En agosto de 2008 fue cedido al Atlético de Madrid. Al volver al Valencia, fue titular durante cinco temporadas seguidas. En 2014 jugó seis meses a préstamo en Newell’s y después se fue al Sevilla, donde se convirtió en ídolo:

Más de 200 partidos

28 goles y 37 asistencias

y 3 Europa League

En el medio de su etapa en Sevilla, que terminó en 2020, tuvo un paso por el Inter de Italia. Después jugó en Al Shabab, de Arabia Saudita, hasta 2024, y cerró su carrera con poca actividad en Newell’s y Defensa y Justicia. Con la Albiceleste jugó 65 partidos y fue uno de los socios de Messi en el mediocampo. Ganó el Mundial Sub-20 2007, la medalla de oro en Pekín 2008 y disputó el Mundial de Rusia 2018.