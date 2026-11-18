El pedido del Dibu Martínez para llenar los estadios de la Selección Argentina sin Messi: "Hay que..."
Dibu Martínez pidió bajar el precio de las entradas tras el poco público en La Bombonera y el Kempes en los amistosos de la Selección Argentina.
Emiliano Martínez se refirió a una imagen que se repitió en la fecha FIFA de noviembre: las tribunas con poco público en los partidos de la Selección Argentina. Después del 7-0 a Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes, el arquero pidió bajar el precio de las entradas para volver a jugar con estadios llenos.
En zona mixta, el Dibu reconoció que al plantel le gustaría ver más gente en las canchas. Propuso hacer acciones solidarias para llenar los estadios, con chicos, y dejó una frase que resume el momento: “Hay que volver a enamorar a esta Selección”. También habló de la ausencia de Lionel Messi. Admitió que la gente quería verlo a él, pero remarcó que se trata de la Selección y que el equipo necesita el cariño de los hinchas.
El pedido del Dibu Martínez para llenar los estadios de la Selección Argentina sin Lionel Messi
IMPORTANTE: Dibu Martínez alcanzó una marca histórica en la Selección Argentina: "Queremos volver a enamorar a la gente"
El arquero repartió la tarea entre los jugadores, el cuerpo técnico y los dirigentes. Según planteó, hay que darle amor a la gente, bajar un poco el precio de las entradas y llenar todos los estadios. El poco público ya se había notado en La Bombonera, en la derrota ante Uruguay, y se repitió en Córdoba, pese a la goleada.
El récord del Dibu Martínez en la Selección Argentina
En lo deportivo, el arquero campeón del mundo tuvo una noche más que especial. Con el arco en cero ante Costa Rica, llegó a 47 vallas invictas con la Selección Argentina e igualó el récord de Sergio "Chiquito" Romero. Si vuelve a terminar un partido sin goles en contra, será el arquero con más vallas invictas en la historia de la Albiceleste, en soledad.
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