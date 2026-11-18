En zona mixta, el Dibu reconoció que al plantel le gustaría ver más gente en las canchas. Propuso hacer acciones solidarias para llenar los estadios, con chicos, y dejó una frase que resume el momento: “Hay que volver a enamorar a esta Selección”. También habló de la ausencia de Lionel Messi. Admitió que la gente quería verlo a él, pero remarcó que se trata de la Selección y que el equipo necesita el cariño de los hinchas.