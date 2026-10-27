El día que un argentino le hizo un gol a Harry Kane: la vez que el Balón de Oro atajó en el Tottenham

La aventura bajo el arco duró apenas dos minutos. A los 89', el delantero argentino Jerónimo Barrales se hizo cargo de un tiro libre frontal en favor del conjunto griego. El atacante ejecutó un remate potente que picó antes de llegar al arco y se le metió por debajo del cuerpo al improvisado arquero, firmando el descuento para el Asteras Tripolis.

Aquel insólito blooper no empañó la brillante actuación global del inglés, pero dejó para la posteridad una estadística insólita: el día en que el hoy mejor jugador del mundo debió atajar de urgencia y un argentino le marcó un tanto que solo sirvió para el recuerdo.