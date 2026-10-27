El tío de Lamine Yamal estalló tras el Balón de Oro: apuntó contra Harry Kane
Abdul Abdellaui cuestionó la elección de France Football y defendió a su sobrino desde un bar familiar en Rocafonda. "A Harry Kane le quedan 3 días de fútbol", lanzó.
La consagración de Harry Kane en el Balón de Oro 2026 dejó disconformes a los seguidores de Lamine Yamal y uno de los cuestionamientos más fuertes llegó desde el entorno familiar del futbolista del Barcelona. Abdul Abdellaui, tío del joven delantero, expresó su malestar por el resultado y aseguró que su sobrino es el mejor jugador del mundo.
En declaraciones a la Cadena SER desde un bar familiar ubicado en Rocafonda, el hombre no ocultó su decepción por la decisión de France Football, que coronó al atacante inglés por encima del español. "La verdad que es muy triste, me he sentido muy mal. Mi sobrino es buenísimo, el mejor jugador del mundo. Todo el mundo lo sabe. Si te gusta el fútbol, tú vas a ver a Lamine, no vas a ver Harry Kane", afirmó.
La dura frase del tío de Lamine Yamal contra Harry Kane
Abdul Abdellaui fue más allá y cuestionó que el delantero del Bayern Múnich se haya quedado con el galardón. Si bien reconoció sus condiciones goleadoras, sostuvo que Yamal tiene un impacto superior dentro del campo de juego. "Harry Kane es un goleador, pero Lamine es el mejor jugador; el que brilla en el campo es Lamine. No tiene suerte, va a ser el año que viene", manifestó.
Luego lanzó la frase más contundente de su intervención: "Decían que Lamine era joven, que tenía 19 años y ganaba más, pero a Harry Kane le quedan 3 días de fútbol y le regalamos el Balón". El familiar del futbolista también defendió la temporada de su sobrino y destacó los títulos que, según remarcó, consiguió durante el último año.
"Temporada increíble", resumió al referirse a la campaña del atacante, antes de remarcar que "ha ganado todo: el Mundial, La Liga, la Supercopa". Además, elogió su capacidad para marcar diferencias en el juego y lamentó que no haya tenido fortuna en la votación.
¿Cuántos Balones de Oro cree que ganará Lamine Yamal?
Pese a la decepción por el resultado, Abdellaui se mostró convencido de que su sobrino tendrá nuevas oportunidades para conquistar el premio más prestigioso del fútbol individual. "Lamine ganará más de uno, diría que cinco", pronosticó.
También aseguró que el futbolista superará rápidamente el disgusto por no haber ganado esta edición y dejó abierta la posibilidad de que vuelva a compartir su reacción con la gente de Rocafonda. "Va a pasar la tristeza, en 3 ó 4 días se pondrá bien. El año que viene, si quiere, lo vamos a ver aquí", concluyó.
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