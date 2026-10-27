El tío de Lamine Yamal estalló tras el Balón de Oro: apuntó contra Harry Kane

El llamativo look de Inés García y Lamine Yamal en la alfombra roja del Balón de Oro 2026

¿Cuántos Balones de Oro cree que ganará Lamine Yamal?

Pese a la decepción por el resultado, Abdellaui se mostró convencido de que su sobrino tendrá nuevas oportunidades para conquistar el premio más prestigioso del fútbol individual. "Lamine ganará más de uno, diría que cinco", pronosticó.

También aseguró que el futbolista superará rápidamente el disgusto por no haber ganado esta edición y dejó abierta la posibilidad de que vuelva a compartir su reacción con la gente de Rocafonda. "Va a pasar la tristeza, en 3 ó 4 días se pondrá bien. El año que viene, si quiere, lo vamos a ver aquí", concluyó.