La tierna dedicatoria de Harry Kane a su esposa tras ganar el Balón de Oro: "Mi mejor amiga"
El referente de la Selección de Inglaterra obtuvo el tan ansiado premio y no dudó en reconocer a su esposa: "Esto no habría sido posible sin ti", dijo.
La gala de entrega del Balón de Oro no solo dejó momentos de gloria deportiva, sino también una de las imágenes más conmovedoras de la noche. Tras subir al escenario y alzar el galardón, Harry Kane dirigió unas emotivas palabras a su esposa, Kate Goodland, convirtiéndola en la gran protagonista de su discurso de agradecimiento.
Frente a un auditorio colmado por las principales figuras del fútbol mundial, el atacante abrió su corazón para agradecer el acompañamiento de su pareja a lo largo de toda su carrera: "A mi mujer, Kate, mi mejor amiga... hemos pasado por momentos buenos y malos, eres mi mayor seguidora. Tú lo has ganado más que yo mismo por todo lo que has hecho por mí", expresó visiblemente emocionado desde el atril.
Harry Kane y su esposa: sacrificio y celebración compartida
Durante su intervención, Kane hizo hincapié en el esfuerzo personal de su esposa para sostener el proyecto familiar mientras él perseguía sus metas profesionales en el más alto nivel. "Sé que ha sido horrible, pero aquí está. Siempre has querido lo mejor para mí y te has sacrificado personalmente para ayudarme a conseguir mis sueños. Muchas gracias, no habría sido posible sin ti", afirmó mientras las cámaras enfocaban a una sonriente y conmovida Kate entre los asistentes.
Para finalizar, el delantero dejó en claro que la distinción pertenece a ambos y selló su discurso reafirmando el vínculo que los une desde la juventud: "Este es un trofeo que vamos a celebrar juntos, tú y yo. Eres mi mejor compañera. Muchas gracias, te quiero mucho y no puedo esperar a celebrarlo esta noche".
Ante estas palabras, Goodland contemplaba a su esposo con una gran sonrisa en su rostro, que denotaba orgullo y amor incondicional.
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