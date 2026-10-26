La tierna dedicatoria de Harry Kane a su esposa tras ganar el Balón de Oro: "Mi mejor amiga"

Harry Kane y su esposa: sacrificio y celebración compartida

Durante su intervención, Kane hizo hincapié en el esfuerzo personal de su esposa para sostener el proyecto familiar mientras él perseguía sus metas profesionales en el más alto nivel. "Sé que ha sido horrible, pero aquí está. Siempre has querido lo mejor para mí y te has sacrificado personalmente para ayudarme a conseguir mis sueños. Muchas gracias, no habría sido posible sin ti", afirmó mientras las cámaras enfocaban a una sonriente y conmovida Kate entre los asistentes.