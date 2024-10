El divertido ida y vuelta de Franco Colapinto con una conocida influencer que se hizo viral

Mientras recorría el circuito, el piloto de Williams se cruzó con una influencer que se le acercó para preguntarle cuál fue su primer auto. No obstante, segundos después de encararlo, la protagonista de esta historia fue víctima del encanto que caracteriza al corredor. "No tengo auto en la calle, no manejo. Si me pedís que te lleve, te alquilo uno", lanzó el pilarense. Acto seguido, todos empezaron a reírse.

colapinto auto

Franco Colapinto reveló cómo festejaría un podio en la Fórmula 1

Un rato más tarde, Franco Colapinto sacó a relucir nuevamente su argentinidad y habló de todo con un grupo de hinchas que lo esperó al costado de la pista. De hecho, hasta reveló qué haría en caso de quedar entre los tres mejores en una carrera de Fórmula 1. "Cuando esté en un podio de F1 me voy a poner la gorra de Bizarrap aunque me echen al día siguiente", aseguró.

Inmediatamente, explicó qué tipo de problemas podría enfrentar si lo hiciera y recordó lo que sucedió cuando todavía corría en la F2. "En teoría, firmás un contrato a principio de año que tenés que tener la de Pirelli puesta todo el tiempo que estás en el podio. Y yo, claro, no tuve puesta la de Pirelli todo el tiempo. Hubo problemas, pero ya está solucionado", recordó.

Colapinto en la F1 en Estados Unidos, EN VIVO: dónde ver por TV y ONLINE

El Gran Premio de Estados Unidos se podrá ver en vivo en la Argentina por televisión a través de Fox Sports:

Canales 25 (SD) y 106 (HD) de Cablevisión Digital, HD y Flow

Canales 105 (SD) y 1605 (HD) de DirecTV

Canales 101 (SD) y 1013 (HD) de Telecentro

La opción para seguirlo de manera online es porDisney+. Hay dos maneras sencillas de contratar el servicio que ofrece ESPN. En primer lugar, por 880 pesos mensuales y, la otra opción, es adquiriéndolo de manera anual a cambio de $8.800.

A qué hora es la práctica de Colapinto en la F1 en Estados Unidos

Argentina: 14.30 horas

Uruguay: 14.30 horas

Brasil: 14.30 horas

Chile: 13.30 horas

Paraguay: 13.30 horas

Bolivia: 13.30 horas

Venezuela: 13.30 horas

Ecuador: 12.30 horas

Colombia: 12.30 horas

Perú: 12.30 horas

México: 11.30 horas

España: 19.30 horas