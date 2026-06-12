Colapinto terminó por delante de Gasly en una jornada discreta de Alpine en Barcelona
La escudería francesa no logró destacarse en la segunda práctica libre. El piloto argentino finalizó 15°, superando nuevamente a por un puesto a su par francés.
La actividad del viernes en el Gran Premio de Barcelona llegó a su fin con sensaciones encontradas para Alpine. Aunque Franco Colapinto volvió a ubicarse por delante de su compañero Pierre Gasly, el rendimiento general del equipo francés estuvo lejos de los puestos de protagonismo y ambos pilotos finalizaron en la zona media-baja de la clasificación de la segunda práctica libre.
El piloto argentino concluyó la sesión en el 15° puesto, mientras que Gasly se ubicó inmediatamente detrás, en la 16ª posición. La referencia de la tanda fue Lando Norris, quien estableció el mejor tiempo del entrenamiento con una vuelta de 1:15.426. El británico superó por apenas nueve milésimas a George Russell, que había liderado buena parte de la sesión con Mercedes. El tercer lugar quedó en manos de Oscar Piastri, confirmando el excelente presente de McLaren en el circuito catalán.
Durante los primeros minutos de la práctica, Colapinto mostró señales positivas. Con neumáticos medios, incluso llegó a colocarse momentáneamente en la primera posición gracias a una vuelta de 1:17.766, registro que en ese instante le permitió superar con claridad a Gasly. Sin embargo, a medida que los equipos comenzaron a utilizar compuestos más blandos y a buscar rendimiento puro, los Alpine fueron perdiendo terreno frente a sus rivales.
Uno de los aspectos más destacados para la escudería francesa fue que el argentino mantuvo una ligera ventaja sobre el piloto francés en distintos momentos de la sesión. Cuando ambos realizaron simulaciones comparables, Franco registró tiempos competitivos que le permitieron mantenerse delante de su compañero. Incluso en las tandas largas, orientadas a evaluar el comportamiento del auto con combustible para carrera, el bonaerense mostró un ritmo muy similar e incluso algo mejor en varios pasajes.
A mitad de la práctica, el equipo trabajó intensamente en la puesta a punto de ambos monoplazas. Tanto Colapinto como Gasly ingresaron repetidamente a boxes para realizar ajustes en el balance y la configuración aerodinámica. En el caso del argentino, incluso se modificó el alerón delantero antes de volver a la pista con neumáticos blandos nuevos para intentar mejorar su posición.
La sesión también estuvo brevemente neutralizada por un inconveniente mecánico sufrido por Liam Lawson. El piloto de Racing Bulls quedó detenido en la salida de boxes y provocó una situación de Virtual Safety Car. “No tengo nada. Creo que se rompió la caja de cambios”, reportó el neozelandés por radio antes de abandonar definitivamente la práctica.
Otro de los factores que volvió a marcar la jornada fue la elevada degradación de neumáticos, una característica tradicional del trazado de Montmeló. Los equipos detectaron un desgaste importante, especialmente en la rueda delantera izquierda, complicando las simulaciones de carrera y obligando a gestionar cuidadosamente el ritmo en las tandas extensas.
Precisamente en ese tipo de trabajo se enfocó Alpine durante los minutos finales. Con neumáticos medios y el tanque cargado, Colapinto y Gasly realizaron varias vueltas consecutivas para recopilar información de cara al domingo. Allí el argentino volvió a mostrar un rendimiento parejo e incluso ligeramente superior al de su compañero, una tendencia que se repitió a lo largo de gran parte del entrenamiento.
Aunque los resultados finales todavía dejan a Alpine lejos de los puestos de punta, la jornada permitió acumular datos importantes para continuar trabajando en el rendimiento del monoplaza. Ahora, el objetivo será transformar esas buenas sensaciones en un mejor resultado durante la clasificación y la carrera del fin de semana en Barcelona.
Los horarios y el cronograma del Gran Premio de Barcelona
La actividad oficial comenzó este viernes 12 de junio con las dos primeras sesiones de entrenamientos libres. La primera práctica se desarrolló entre las 8:30 y las 9:30, mientras que la segunda tuvo lugar entre las 12:00 y las 13:00.
El sábado 13 será el turno de la tercera práctica libre, programada entre las 7:30 y las 8:30. Horas más tarde llegará uno de los momentos más importantes del fin de semana: la clasificación, que comenzará a las 11:00 y definirá el orden de partida para la carrera principal. Finalmente, el domingo 14 de junio se disputará el Gran Premio desde las 10:00 de la mañana, horario de Argentina.
Viernes 12 de junio
- Práctica libre 1: 8:30 - 9.30
- Práctica libre 2: 12.00 - 13.00
Sábado 13 de junio
- Práctica libre 3: 07:30 - 08:30
- Clasificación: 11:00 - 12:00
Domingo 14 de junio
- Carrera: 10:00
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