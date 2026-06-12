Colapinto terminó por delante de Gasly en una jornada discreta de Alpine en Barcelona

A mitad de la práctica, el equipo trabajó intensamente en la puesta a punto de ambos monoplazas. Tanto Colapinto como Gasly ingresaron repetidamente a boxes para realizar ajustes en el balance y la configuración aerodinámica. En el caso del argentino, incluso se modificó el alerón delantero antes de volver a la pista con neumáticos blandos nuevos para intentar mejorar su posición.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/2065453774064193923&partner=&hide_thread=false Liam Lawson emerges from the pit lane only to grind to a halt a few metres onto the track



Virtual Safety Car #F1 #BarcelonaGP pic.twitter.com/mKfpD9l0SR — Formula 1 (@F1) June 12, 2026

La sesión también estuvo brevemente neutralizada por un inconveniente mecánico sufrido por Liam Lawson. El piloto de Racing Bulls quedó detenido en la salida de boxes y provocó una situación de Virtual Safety Car. “No tengo nada. Creo que se rompió la caja de cambios”, reportó el neozelandés por radio antes de abandonar definitivamente la práctica.

Otro de los factores que volvió a marcar la jornada fue la elevada degradación de neumáticos, una característica tradicional del trazado de Montmeló. Los equipos detectaron un desgaste importante, especialmente en la rueda delantera izquierda, complicando las simulaciones de carrera y obligando a gestionar cuidadosamente el ritmo en las tandas extensas.

Precisamente en ese tipo de trabajo se enfocó Alpine durante los minutos finales. Con neumáticos medios y el tanque cargado, Colapinto y Gasly realizaron varias vueltas consecutivas para recopilar información de cara al domingo. Allí el argentino volvió a mostrar un rendimiento parejo e incluso ligeramente superior al de su compañero, una tendencia que se repitió a lo largo de gran parte del entrenamiento.

colapinto alpine barcelona

Aunque los resultados finales todavía dejan a Alpine lejos de los puestos de punta, la jornada permitió acumular datos importantes para continuar trabajando en el rendimiento del monoplaza. Ahora, el objetivo será transformar esas buenas sensaciones en un mejor resultado durante la clasificación y la carrera del fin de semana en Barcelona.

Los horarios y el cronograma del Gran Premio de Barcelona

La actividad oficial comenzó este viernes 12 de junio con las dos primeras sesiones de entrenamientos libres. La primera práctica se desarrolló entre las 8:30 y las 9:30, mientras que la segunda tuvo lugar entre las 12:00 y las 13:00.

El sábado 13 será el turno de la tercera práctica libre, programada entre las 7:30 y las 8:30. Horas más tarde llegará uno de los momentos más importantes del fin de semana: la clasificación, que comenzará a las 11:00 y definirá el orden de partida para la carrera principal. Finalmente, el domingo 14 de junio se disputará el Gran Premio desde las 10:00 de la mañana, horario de Argentina.

Viernes 12 de junio

Práctica libre 1: 8:30 - 9.30

8:30 - 9.30 Práctica libre 2: 12.00 - 13.00

Sábado 13 de junio

Práctica libre 3: 07:30 - 08:30

07:30 - 08:30 Clasificación: 11:00 - 12:00

Domingo 14 de junio

Carrera: 10:00