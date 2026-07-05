El divertido show de Franco Colapinto: su auto de Lego se rompió y Gasly tuvo que empujarlo

Antes de la carrera principal, la Fórmula 1 organizó una llamativa acción junto a Lego que tuvo a todos los pilotos como protagonistas. Cada uno recorrió parte del circuito de Silverstone a bordo de pequeños autos construidos con miles de piezas de la reconocida marca, en un desfile que rápidamente se volvió viral en las redes sociales. Entre ellos estuvo Franco Colapinto, quien protagonizó uno de los momentos más divertidos de la jornada.