El divertido show de Franco Colapinto: su auto de Lego se rompió y Gasly tuvo que empujarlo
Los pilotos de la Fórmula 1 protagonizaron un desfile en vehículos construidos con piezas de Lego. El argentino vivió un momento desopilante junto a su compañero de Alpine.
La previa del Gran Premio de Gran Bretaña dejó una de las postales más simpáticas del fin de semana. Franco Colapinto participó de un desfile con autos de Lego en Silverstone, aunque su vehículo sufrió un desperfecto y Pierre Gasly terminó empujándolo entre risas.
Antes de la carrera principal, la Fórmula 1 organizó una llamativa acción junto a Lego que tuvo a todos los pilotos como protagonistas. Cada uno recorrió parte del circuito de Silverstone a bordo de pequeños autos construidos con miles de piezas de la reconocida marca, en un desfile que rápidamente se volvió viral en las redes sociales. Entre ellos estuvo Franco Colapinto, quien protagonizó uno de los momentos más divertidos de la jornada.
El auto de Franco Colapinto se quedó... y apareció Pierre Gasly
Mientras realizaba el recorrido, el vehículo de Lego del piloto argentino dejó de funcionar de manera inesperada. Lejos de generar preocupación, la situación provocó las risas de los presentes. Pierre Gasly, compañero de Colapinto en Alpine, bajó de su propio auto y comenzó a empujar el del argentino para que pudiera continuar con el paseo.
Ambos se tomaron el episodio con humor y completaron el recorrido entre sonrisas, en una escena que se convirtió en una de las imágenes más comentadas de la previa del Gran Premio.
Cómo llega Franco Colapinto a la carrera de Gran Bretaña
En lo deportivo, Colapinto completó una buena actuación en la Sprint, donde finalizó 12°. Sin embargo, más tarde tuvo una clasificación complicada y terminó 19°, por lo que buscará remontar posiciones en la carrera principal de este domingo en Silverstone.
El fin de semana de Franco Colapinto en el GP de Gran Bretaña
Viernes 3 de julio
- Práctica libre: 11°
- Clasificación Sprint: 14°
Sábado 4 de julio
- Carrera Sprint: 12°
- Clasificación: 19°
Domingo 5 de julio
- Carrera: 11.00 (hora de Argentina)
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