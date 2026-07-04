Franco Colapinto, sobre el incidente que lo relegó en la clasificación: "No lo entiendo"
El piloto argentino mostró su decepción tras las rondas clasificatorias para el GP de Gran Bretaña que este domingo se disputará en el circuito de Silverstone.
Como ser informó, Franco Colapinto no tuvo este sábado una jornada para ilusionarse con respecto al Gran Premio de Gran Bretaña que este domingo se disputará en el circuito de Silverstone. El propio piloto dijo no entender por qué, entre otras cosas, sufrió un incidente en pista que le impidió mejorar su clasificación para este domingo.
En primera instancia, alguna ilusión se encendió cuando terminó en la 12° posición en la carrera sprint, haciendo una excelente largada que le permitió ganar varios lugares; pero en cuento a las tres rondas clasificatorias que se desarrollaron luego, el argentino no logró superar la primera.
En efecto, Colapinto clasificó en la 19° posición y desde allí largará la carrera por el campeonato mundial de Fórmula 1 que desde las 11 de la mañana de este domingo (hora argentina) tendrá lugar en el histórico circuito inglés.
En la última vuelta que el piloto nacido en Pilar daba para mejorar su clasificación en la Q1 sufrió un trompo y fuerte despiste que le impidió cumplir el objetivo de llegar, al menos, hasta la Q2, lo que sí logró su compañero de Alpine, el francés Pierre Gasly, quien al final llegó 12° pero fue sancionado con tres lugares en la grilla de partida.
El primer balance de Franco Colapinto
"Sinceramente no entiendo por qué perdí el auto. Hice exactamente lo mismo que antes y la parte trasera se fue completamente muy temprano en la curva. Es un poco decepcionante, porque el auto se sentía un poco mejor que antes y que en la clasificación sprint", declaró Franco Colapinto sobre el incidente en pista que lo relegó a la 19° posición de largada.
"La verdad es que ahora mismo no lo entiendo”, enfatizó, aunque aclaró que “vamos a trabajar duro e intentar dar un buen paso para la carrera, tratar de ganar algunas posiciones en la largada y adelantar algunos autos".
En términos generales, dijo que "este año las curvas rápidas no han sido nuestro punto fuerte. No hemos sido los mejores en las curvas de alta velocidad, incluso comparados con Audi y Racing Bulls, que fueron constantemente más fuertes allí. Así que, otra vez, creo que tenemos que entender cómo mejorar un poco el rendimiento en ese tipo de curvas".
Con relación al flojo desempeño de su Alpine, el piloto de 23 años explicó que "fue un poco más inconsistente que antes y las entradas a las curvas fueron más bruscas, mientras que la variación del balance a lo largo de la curva es mayor. Así que es una combinación de varias cosas".
La grilla definitiva de largada
De manera que, con la pole lograda por el joven italiano Kimi Antonelli, el desempeño de Franco Colapinto en la clasificación y la sanción aplicada a Pierre Gasly, la grilla de partida definitiva para el Gran Premio de Gran Bretaña que se disputará este domingo es la siguiente:
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- Charles Lerclerc (Ferrari)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- George Russell (Mercedes)
- Isack Hadjar (Red Bull)
- Lando Norris (McLaren)
- Max Verstappen (Red Bull)
- Oscar Piastri (McLaren)
- Arvid Lindblad (Racing Bulls)
- Liam Lawson (Racing Bulls)
- Gabriel Bortoleto (Audi)
- Nico Hulkenberg (Audi)
- Oliver Bearman (Haas)
- Carlos Sáinz (Williams)
- Pierre Gasly (Alpine)
- Alexander Albon (Williams)
- Esteban Ocon (Haas)
- Valtteri Bottas (Cadillac)
- Franco Colapinto (Alpine)
- Sergio Pérez (Cadillac)
- Lance Stroll (Aston Martin)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
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