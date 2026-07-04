Franco Colapinto, sobre el incidente que lo relegó en la clasificación: "No lo entiendo"

"La verdad es que ahora mismo no lo entiendo”, enfatizó, aunque aclaró que “vamos a trabajar duro e intentar dar un buen paso para la carrera, tratar de ganar algunas posiciones en la largada y adelantar algunos autos".

En términos generales, dijo que "este año las curvas rápidas no han sido nuestro punto fuerte. No hemos sido los mejores en las curvas de alta velocidad, incluso comparados con Audi y Racing Bulls, que fueron constantemente más fuertes allí. Así que, otra vez, creo que tenemos que entender cómo mejorar un poco el rendimiento en ese tipo de curvas".

Con relación al flojo desempeño de su Alpine, el piloto de 23 años explicó que "fue un poco más inconsistente que antes y las entradas a las curvas fueron más bruscas, mientras que la variación del balance a lo largo de la curva es mayor. Así que es una combinación de varias cosas".

La grilla definitiva de largada

De manera que, con la pole lograda por el joven italiano Kimi Antonelli, el desempeño de Franco Colapinto en la clasificación y la sanción aplicada a Pierre Gasly, la grilla de partida definitiva para el Gran Premio de Gran Bretaña que se disputará este domingo es la siguiente:

Kimi Antonelli (Mercedes) logró la pole en Silverstone.