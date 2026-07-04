A qué hora corre Franco Colapinto en la carrera del Gran Premio de Gran Bretaña
Tras un despiste en la clasificación, Colapinto quedó relegado a la 19° posición, desde donde largará este domingo en el circuito de Silverstone. Los detalles.
Este domingo, Franco Colapinto afrontará un nuevo reto en la Fórmula 1 al salir a la pista en el histórico circuito de Silverstone para el Gran Premio de Gran Bretaña. Tras un despiste en la clasificación que lo obligará a largar desde la 19° posición, el piloto argentino tendrá la dura misión de remontar desde el fondo.
Pese al adverso panorama de salida, Colapinto buscará exprimir el potencial de su auto y aprovechar cada oportunidad en una carrera que se anticipa sumamente disputada.
Desde qué puesto larga Franco Colapinto en el GP de Gran Bretaña
El piloto argentino se despidió temprano en la Q1 tras sufrir un despiste justo cuando venía bajando sus tiempos en la vuelta rápida. El error le costó caro y lo condenó a la 19° posición de la parrilla, superando únicamente a Sergio Pérez, Lance Stroll y Fernando Alonso, quienes lo acompañarán en el fondo de la grilla de largada.
A qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Gran Bretaña y cómo ver en vivo
Domingo 5 de julio
- Carrera: 11:00.
El Gran Premio de Gran Bretaña podrá verse en vivo exclusivamente por Disney+.
Las próximas carreras de Colapinto en la Fórmula 1
- GP de Bélgica: 17-19 de julio
- GP de Hungría: 24-26 de julio
- GP de Países Bajos: 21-23 de agosto
- GP de Italia: 4-6 de septiembre
- GP de España: 11-13 de septiembre
- GP de Azerbaiyán: 25-27 de septiembre
- GP de Singapur: 9-11 de octubre
- GP de Estados Unidos: 23-25 de octubre
- GP de México: 30 octubre - 1 noviembre
- GP de Brasil: 6-8 de noviembre
- GP de Las Vegas: 19-21 de noviembre
- GP de Catar: 27-29 de noviembre
- GP de Abu Dabi: 4-6 de diciembre
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