A qué hora corre Franco Colapinto en la carrera del Gran Premio de Gran Bretaña

Este domingo, Franco Colapinto afrontará un nuevo reto en la Fórmula 1 al salir a la pista en el histórico circuito de Silverstone para el Gran Premio de Gran Bretaña. Tras un despiste en la clasificación que lo obligará a largar desde la 19° posición, el piloto argentino tendrá la dura misión de remontar desde el fondo.