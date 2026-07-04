El impensado insulto en español de Kylian Mbappé a un jugador paraguayo que se volvió viral
En lo que fue un picante duelo entre Francia y Paraguay, Mbappé se mostró enojado con Junior Alonso y se lo dejó bien clarito. Mirá.
El duelo de octavos de final entre Francia y Paraguay en este Mundial 2026 cumplió con los pronósticos: fue una auténtica batalla. Conscientes del devastador poder de fuego de los galos, el equipo de Gustavo Alfaro apostó por la fricción, el roce constante y una marca asfixiante durante todo el primer tiempo.
Kylian Mbappé, el gran factor de desequilibrio del torneo a la par de Lionel Messi, se convirtió en el blanco principal de la rudeza paraguaya. Sin embargo, en lugar de achicarse ante el castigo físico, el crack francés plantó cara y respondió con la misma intensidad, demostrando que tampoco le teme al juego "sucio", como lo llamó él mismo.
El insulto en español de Mbappé a Junior Alonso: "¡La conch... de tu madre!"
Los primeros 45 minutos fueron un hervidero de cruces entre el crack francés y la defensa albirroja, con Juan José Cáceres como su sombra constante.
Sin embargo, no fue "Oreja" quien colmó la paciencia de Kiki. El verdadero detonante de su furia fue Junior Alonso, el destinatario final de un tremendo insulto que Mbappé soltó en un perfecto y sorprendente español rioplatense: "¡La conch... de tu madre! ¡La conch... de tu madre!", espetó.
Como era de esperarse, este momento se volvió viral en redes sociales y muy comentado entre los más futboleros.
El desagradable desaire de Kylian Mbappé al arquero de Paraguay tras imponerse en octavos de final
El encuentro entre Francia y Paraguay tuvo un polémico cierre luego de que Mbappé le negara el saludo a Orlando Gill, el arquero del conjunto paraguayo. En el video que circula en redes sociales, el desaire es muy evidente: el portero de Paraguay extiende el brazo hacia el capitán del seleccionado francés y éste último no sólo le corre la cara sino que, además, le grita en la cara el triunfo.
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