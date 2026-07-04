Qué le dijo Antonela Roccuzzo a Sofi Martínez tras el gesto de Lionel Messi: "Absurdo..."

Con el paso del tiempo, y especialmente tras las imágenes que se conocieron después del partido frente a Cabo Verde, esas especulaciones volvieron a perder fuerza.

El gesto de Messi con Sofi Martínez y el posterior mensaje privado de Antonela terminaron por reforzar la idea de que entre las partes existe una relación cordial y que los rumores nunca tuvieron sustento.

Sofi Martínez | Antonela Roccuzzo y Lionel Messi

La emoción de Sofi Martínez tras el respaldo de Lionel Messi

Minutos después de haber obtenido el valioso testimonio del astro rosarino, Sofía Martínez retomó el contacto con sus compañeros en el piso de Telefe y se mostró visiblemente conmovida y emocionada por la actitud del futbolista.

"Valoro mucho el gesto que tuvo Lionel Messi recién, lo valoro un montón porque ese saludo tiene que ver con algunos ruidos que se generan en la semana y que no corresponden", arrancó explicando la periodista con la voz quebrada.

"No tienen ningún tipo de sentido, son todas mentiras. A veces yo prefiero no decir nada porque sé que trabajando uno demuestra que está todo bien y que no existe nada de lo que dicen. Él no tiene por qué saludar como para aclarar nada y, sin embargo, lo hizo solamente para dejar en claro que obviamente no hay ningún problema y, al contrario, estamos haciendo nuestro trabajo como siempre", concluyó de manera contundente.

La madurez con la que ambos profesionales manejaron la situación fue celebrada de inmediato por sus colegas en Buenos Aires. Desde los estudios centrales del canal, le transmitieron total tranquilidad a la conductora en el cierre de la jornada mundialista.

"Chofa, me pone feliz por vos. El '10' es recontra generoso, de verdad me pone muy feliz por vos", le expresaron, cerrando una de las postales más comentadas de los 16avos de final.