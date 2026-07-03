Buen gesto: los jugadores de Cabo Verde se retiraron aplaudidos por los hinchas argentinos
Sin lugar a dudas, Cabo Verde fue un gran rival para la Selección Argentina este viernes y los hinchas de la Albiceleste supieron reconocerlo. Mirá.
Sin lugar a dudas, el duelo con Cabo Verde fue el más duro -hasta el momento- para la Selección Argentina. En tiempo extra y con algunos jugadores acalambrados, los dirigidos por Lionel Scaloni lograron imponerse por 3-2, en lo que fue un encuentro para el infarto, y así avanzaron a octavos de final del Mundial 2026.
Pero más allá de la alegría por la hazaña, es innegable el esfuerzo y la performance del equipo africano, que se retiró aplaudido por los hinchas argentinos. En un destacado gesto de nobleza, la hinchada Albiceleste -vehemente como pocas- no dudó en reconocer el partidazo que planteó Cabo Verde a la Scaloneta.
Cabe señalar que los futbolistas respondieron con gratitud al gesto argentino y se despidieron cabizbajos, pero con señas de agradecimiento.
"Este equipo nunca se rinde", la palabra de Lionel Scaloni tras el dramático partido con Cabo Verde
Tras el dramático encuentro ante Cabo Verde, donde la Selección Argentina logró avanzar a octavos de final en tiempo extra, Lionel Scaloni dejó sus primeras palabras, completamente aliviado: "Partido durísimo. Siempre hay que sacar lo positivo, este equipo nunca se rinde", comenzó indicando.
Y añadió: "Felicitar al rival. La verdad que cuando uno dice que no hay rival fácil... hoy han demostrado que son un gran equipo, y me quedo con el aporte de todos. Han terminado, la verdad, muy cansados", apuntó el entrenador de la Albiceleste.
"Esto es Argentina. El que no lo entiende... nosotros los argentinos sí lo vamos a entender, no hay nada fácil", reflexionó. Finalmente, cuando le recordaron que hoy fue su partido N°100 con la Selección Argentina, dijo: "Bueno, hubiera sido una locura perder, pero esto es fútbol".
Lionel Scaloni, en conferencia de prensa
Luego, en conferencia de prensa, el director técnico campeón del mundo sostuvo que "el equipo tuve la reacción que hacía falta", aunque también destacó que "sufrimos demasiado". Seguidamente, expresó: "Primero, nosotros somos Argentina. ¿Qué significa ser Argentina? Es esto que viste ahora: sufrir, no dar una por perdida".
Y añadió: "Cabo Verde es una gran selección, pero seguramente han dado el 200%. Sin duda. Y eso hoy en el fútbol es un montón. Equipara un montón. Y cuando estás cansado, equipara las cosas. Lógico que hay muchas cosas para ver y corregir, pero yo creo que la responsabilidad es difícil que a este equipo le pese".
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario