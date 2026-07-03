Buen gesto: los jugadores de Cabo Verde se retiraron aplaudidos por los hinchas argentinos

"Esto es Argentina. El que no lo entiende... nosotros los argentinos sí lo vamos a entender, no hay nada fácil", reflexionó. Finalmente, cuando le recordaron que hoy fue su partido N°100 con la Selección Argentina, dijo: "Bueno, hubiera sido una locura perder, pero esto es fútbol".

"Este equipo nunca se rinde"



Scaloni habló tras el sufrido triunfo de la Selección Argentinapic.twitter.com/3OIS8DRzvy — minutouno (@minutounocom) July 4, 2026

Lionel Scaloni, en conferencia de prensa

Luego, en conferencia de prensa, el director técnico campeón del mundo sostuvo que "el equipo tuve la reacción que hacía falta", aunque también destacó que "sufrimos demasiado". Seguidamente, expresó: "Primero, nosotros somos Argentina. ¿Qué significa ser Argentina? Es esto que viste ahora: sufrir, no dar una por perdida".

Y añadió: "Cabo Verde es una gran selección, pero seguramente han dado el 200%. Sin duda. Y eso hoy en el fútbol es un montón. Equipara un montón. Y cuando estás cansado, equipara las cosas. Lógico que hay muchas cosas para ver y corregir, pero yo creo que la responsabilidad es difícil que a este equipo le pese".