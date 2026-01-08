El dramático rescate de Martín Demichelis y su familia en el mar de Punta del Este: qué les pasó

Sin embargo, Demichelis, su hijo Bastian y su sobrina Camila, al parecer no hicieron caso a las recomendaciones y prohibiciones, y de igual medio se dieron un chapuzón. El gran susto llegó cuando la marea comenzó a arrastrarlos hacia el fondo.

Pese a ser una zona sin guardavidas, dos jóvenes fuera de servicio se encontraban entrenando, advirtieron la situación y fueron al rescate de la familia Demichelis.

"Es la tragedia que no fue. Tan solo un instante puedo haber terminado en una tragedia", dijo uno de los panelistas del programa en el que destrozaron a Demichelis por la situación.