El dramático rescate de Martín Demichelis y su familia en el mar de Punta del Este: qué les pasó
Guardavidas fuera de servicio tuvieron que socorrer del exentrenador de River y su familia, quienes ingresaron al mar en un lugar que no está permitido.
Martín Demichelis no deja de ser blanco de polémicas durante sus vacaciones en Punta del Este y este jueves trascendió un video en el que queda expuesto que tanto él como su hijo Bastian y su sobrina tuvieron que se rescatados por guardavidas cuando se bañaban en el mar.
El exentrenador de River había sido noticia días atrás luego de que se viralizara un video en el que se lo veía discutiendo fuertemente con una joven que sería su nueva pareja. “Típica discusión de pareja”, dijo para minimizar la situación.
Esta vez, el DT fue protagonista junto a sus hijos, según las imágenes que difundieron en A la Tarde. En el video, que corresponde al pasado 31 de diciembre, aparece el ahora DT su familia cuando son rescatados.
El incidente ocurrió en la playa Laguna Escondida, ubicada en José Ignacio. “Habían decidido darse un baño de mar en la playa, pero llegó un momento en que no pudieron salir del agua”, informó la conductora Karina Mazzoco al presentar el video del dramático rescate,
El lugar conocido como “Lago escondido” es una zona de mar abierto donde está prohibido ingresar al agua para bañarse, debido a las fuertes corrientes y la ausencia de puestos de guardavidas.
Sin embargo, Demichelis, su hijo Bastian y su sobrina Camila, al parecer no hicieron caso a las recomendaciones y prohibiciones, y de igual medio se dieron un chapuzón. El gran susto llegó cuando la marea comenzó a arrastrarlos hacia el fondo.
Pese a ser una zona sin guardavidas, dos jóvenes fuera de servicio se encontraban entrenando, advirtieron la situación y fueron al rescate de la familia Demichelis.
"Es la tragedia que no fue. Tan solo un instante puedo haber terminado en una tragedia", dijo uno de los panelistas del programa en el que destrozaron a Demichelis por la situación.
