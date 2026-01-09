Final feliz: Boca cerró a Marino Hinestroza y suma su primera cara nueva del 2026

marino hinestroza 1

Hinestroza ya había dejado en claro su personalidad y ambición en declaraciones previas, cuando afirmó: “Soy muy ambicioso. Siempre he sido un chico ‘deshumilde’, arrogante… Tienen que darse cuenta de que para ganar hay que ser así”. Esa mentalidad, sumada a sus características futbolísticas, fue uno de los puntos que sedujo a Boca.

En lo estrictamente deportivo, el colombiano disputó 84 partidos con el Verdolaga, marcó 11 goles y entregó 14 asistencias. Se desempeña principalmente como extremo por derecha, aunque suele enganchar hacia el centro para rematar con zurda. Rápido, potente y explosivo, recuerda por momentos a Sebastián Villa, futbolista que supo ser determinante en Boca. Si bien su toma de decisiones aparece como un aspecto a mejorar, el Xeneize confía en potenciarlo y convertirlo en una pieza clave del nuevo proyecto.