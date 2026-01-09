Final feliz: Boca cerró a Marino Hinestroza y suma su primera cara nueva del 2026
Tras una negociación extensa y tensa, el Xeneize logró un acuerdo con Atlético Nacional y el extremo colombiano llegará a Buenos Aires en las próximas horas.
Después de varios días de idas y vueltas, Boca logró destrabar una operación que parecía empantanada y confirmó a Marino Hinestroza como su primer refuerzo del mercado de pases 2026. El club de la Ribera alcanzó un acuerdo definitivo con Atlético Nacional, que aceptó la última propuesta enviada desde Brandsen 805, y el futbolista colombiano cumplirá así el deseo que venía manifestando desde hace semanas: ponerse la camiseta azul y oro.
La negociación fue compleja y estuvo marcada por momentos de tensión, cambios de postura y una fuerte presión del propio jugador. Finalmente, el pase se cerró en una cifra cercana a los cinco millones de dólares por el 80% de la ficha del extremo de 23 años. En las próximas horas, viajará a Buenos Aires para someterse a la revisión médica y firmar un contrato por cuatro temporadas, convirtiéndose en la primera incorporación del ciclo de Claudio Úbeda.
La llegada del colombiano responde a una búsqueda concreta, en especial, de Juan Román Riquelme, que desde hace tiempo seguía de cerca su evolución tras un pedido de Miguel Ángel Russo. El Xeneize necesitaba reforzar el sector derecho del ataque con un futbolista desequilibrante, veloz y con capacidad para romper defensas, y Hinestroza encajó desde el inicio en ese perfil. Su incorporación apunta a cubrir una posición prioritaria dentro del nuevo armado del plantel.
El camino hasta el acuerdo final tuvo varios episodios llamativos. Desde publicaciones del jugador en redes sociales que sonaron a despedida tras la consagración en la Copa de Colombia, hasta cruces públicos con la dirigencia de Atlético Nacional y un posterior intento de bajar el conflicto. En los últimos días, club y futbolista consensuaron que se entrenara de manera diferenciada mientras se resolvía su futuro, una señal clara de que su salida era inminente.
No era la primera vez que Boca intentaba avanzar por Hinestroza. A mediados de 2025, el Xeneize ya había consultado condiciones, pero en aquel momento la respuesta desde Colombia fue una cotización superior a los diez millones de dólares. Con el paso del tiempo y una merma en el rendimiento del jugador durante el segundo semestre, Nacional flexibilizó sus pretensiones y aceptó negociar en otros términos.
Hinestroza ya había dejado en claro su personalidad y ambición en declaraciones previas, cuando afirmó: “Soy muy ambicioso. Siempre he sido un chico ‘deshumilde’, arrogante… Tienen que darse cuenta de que para ganar hay que ser así”. Esa mentalidad, sumada a sus características futbolísticas, fue uno de los puntos que sedujo a Boca.
En lo estrictamente deportivo, el colombiano disputó 84 partidos con el Verdolaga, marcó 11 goles y entregó 14 asistencias. Se desempeña principalmente como extremo por derecha, aunque suele enganchar hacia el centro para rematar con zurda. Rápido, potente y explosivo, recuerda por momentos a Sebastián Villa, futbolista que supo ser determinante en Boca. Si bien su toma de decisiones aparece como un aspecto a mejorar, el Xeneize confía en potenciarlo y convertirlo en una pieza clave del nuevo proyecto.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario