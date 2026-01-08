Martín Demichelis rompió el silencio tras las imágenes de la discusión con su novia en Uruguay
Luego de que se difundiera un video en el que se lo ve discutiendo con Micaela Benítez, el ex DT de River habló a través de su entorno.
Las imágenes de Martín Demichelis discutiendo con Micaela Benítez dentro de una camioneta en el parador La Susana, en José Ignacio, generaron un fuerte impacto. Testigos del episodio hablaron de gritos, llantos y hasta de la intervención del personal de seguridad. En ese contexto, el ex entrenador de River decidió dar su versión de los hechos por medio de personas de su entorno.
Según trascendió, Demichelis minimizó la situación y la describió de manera contundente: “Típica discusión de pareja”. Quien transmitió esas palabras fue el periodista deportivo Daniel Fava, que llevó la información al programa A la tarde: “Hablé con el entorno de Demichelis, de línea directa con él”, aseguró.
Desde el panel, Fava analizó las imágenes difundidas y planteó: “Se ve una discusión. ¿Ustedes ven una agresión?”. Luego, el periodista explicó cuál habría sido el verdadero motivo del conflicto: “El tema fue el blanqueo” de la relación con los hijos de Evangelina Anderson, y deslizó que el detonante fue que “le empezaron a tirar misiles desde afuera a la chica”.
En ese marco, Fava comparó la situación actual con la historia sentimental del ex futbolista y fue tajante: “La relación, los vínculos, la intensidad con la cual se manejaban en las discusiones Evangelina y Demichelis eran peores que estas imágenes”.
Y fue aún más fuerte al describir aquel vínculo: “Eran una pareja realmente tóxica en serio. Eran muy bravos los dos, muy celosos. Yo estuve muy cercano a quien fuera su representante, Jorge Cysterpiller, que era como su psicólogo. Demichelis la pasaba mal”.
El archivo también reapareció. En 2010, el propio padre del ex defensor había sido lapidario al referirse a Evangelina Anderson. Juan Carlos Demichelis la había definido públicamente como “una picasesos”.
En aquella oportunidad, no se guardó nada y disparó: “Hay mujeres que todavía no entienden que lo que hace él es un trabajo, y que no podés estar llamándolo cada cinco minutos para saber qué está haciendo. Es una picasesos, yo no quería que vaya al Mundial de Sudáfrica porque lo iba a desconcentrar”.
