Martín Demichelis rompió el silencio tras las imágenes de la discusión con su novia en Uruguay

demichelis discusión

El archivo también reapareció. En 2010, el propio padre del ex defensor había sido lapidario al referirse a Evangelina Anderson. Juan Carlos Demichelis la había definido públicamente como “una picasesos”.

En aquella oportunidad, no se guardó nada y disparó: “Hay mujeres que todavía no entienden que lo que hace él es un trabajo, y que no podés estar llamándolo cada cinco minutos para saber qué está haciendo. Es una picasesos, yo no quería que vaya al Mundial de Sudáfrica porque lo iba a desconcentrar”.