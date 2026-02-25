El drástico pedido de Marcelo Gallardo para su despedida de River
El Muñeco tendrá su último partido en el Millonario ante Banfield por el Torneo Apertura 2026: ¿el club lo va a homenajear?
Marcelo Gallardo tendrá su despedida como entrenador de River en el Monumental frente a Banfield por el Torneo Apertura 2026. En un contexto de malos resultados y clima tenso, el DT más ganador de la historia del club pidió que no haya homenajes ni actos especiales.
El próximo compromiso ante el Taladro marcará su último partido. Se espera un marco cargado de emociones, pero atravesado también por el malestar de los hinchas por el presente futbolístico del equipo.
Un pedido especial de Marcelo Gallardo para su despedida en el Monumental
A diferencia de lo ocurrido en 2022, cuando cerró su primer ciclo con una noche especial frente a Rosario Central, esta vez no habrá un homenaje formal. En aquella oportunidad, pese a la derrota, el club organizó una ceremonia con sorpresas, un discurso del propio DT y un texto leído por Juanfer Quintero en representación del mundo River.
El contexto actual es diferente. El Monumental podría convertirse en un cabildo abierto para expresar el descontento con el plantel y, en ese marco, el propio Gallardo pidió que no haya ninguna fiesta ni entrega de plaquetas para no correr el foco del partido ante Banfield. Según trascendió, el Muñeco tampoco tomaría el micrófono para dirigirse a los hinchas. Su intención sería limitarse a dirigir al equipo y, una vez finalizado el encuentro, brindar declaraciones únicamente en conferencia de prensa.
De este modo, la despedida será sobria y sin actos protocolares. Sin embargo, nada impedirá que el estadio Monumental le regale una ovación acorde a su historia, en lo que promete ser un adiós cargado de emoción para uno de los máximos ídolos de River.
La probable última formación de River vs. Banfield por el Torneo Apertura 2026
Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz o Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Santiago Lencina o Ian Subiabre, Sebastián Driussi y Facundo Colidio o Joaquín Freitas.
