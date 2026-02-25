El drástico pedido de Marcelo Gallardo para su despedida de River

MARCELO GALLARDO DESPEDIDA

El contexto actual es diferente. El Monumental podría convertirse en un cabildo abierto para expresar el descontento con el plantel y, en ese marco, el propio Gallardo pidió que no haya ninguna fiesta ni entrega de plaquetas para no correr el foco del partido ante Banfield. Según trascendió, el Muñeco tampoco tomaría el micrófono para dirigirse a los hinchas. Su intención sería limitarse a dirigir al equipo y, una vez finalizado el encuentro, brindar declaraciones únicamente en conferencia de prensa.