Jorge Rial pidió "dinamitar" la estatua de Marcelo Gallardo: los motivos
En el marco de la reciente renuncia del entrenador, el conductor de Argenzuela respondió a la escultora que hizo la obra en el Monumental y fue lapidario.
La precipitada salida de Marcelo Gallardo como entrenador de River volvió a poner el foco en la estatua que se luce en las puertas del Monumental, y en respuesta a las recientes declaraciones de la artista, el conductor de Argenzuela, Jorge Rial, fue lapidario y pidió "que la dinamiten".
En primer lugar, el periodista de C5N contó que le hicieron una nota a Mercedes Savall, la escultora, y "en un momento le dijeron que la estatua es mufa", apuntando a Rial como uno de los que insisten en esta afirmación.
"Lamenté mucho los dichos de Rial, que le pega a la estatua cada vez que puede. No se qué busca en realidad", leyó el conductor en vivo, haciendo referencia a la nota a la artista, y sentenció: "Busco que la dinamiten, como hincha y como coleccionista de arte".
Fue entonces que el animador de C5N sostuvo que la obra le trajo mala suerte al entrenador más ganador de la historia de River, y dio sus argumentos basándose en los resultados. "La estatua la hizo Jorge Trillo que es un dirigente opositor, acá lo que me da a entender es que fue a propósito: tiene una macumba, una brujería", indicó.
"Cuando digo que es mufa... fui a la inteligencia artificial y le pregunté cuándo se instaló la estatua de Gallardo y me dijo que fue el 27 de mayo de 2023, y el último titulo de Gallardo fue en 2021", argumentó el conductor, y completó: "A las pruebas me remito: se inauguro la estatua, y Gallardo nunca más ganó un titulo".
Revelan por qué Marcelo Gallardo se va de River
La derrota ante Vélez en Linies precipitó la salida del entrenador más ganador de la historia. Lo cierto es que el DT se presentó a la práctica en el inicio de la semana, y luego de una serie de conversaciones con futbolistas, cuerpo técnico y dirigentes, tomó su drástica determinación, como bien se supo con la publicación del video.
Al respecto, según relató este martes el periodista partidario Gustavo Yarroch, en las reuniones mantenidas este lunes en el River Camp, el "Muñeco" fue tajante al explicar por qué no podía seguir. “No encontré respuestas”, fue la frase lapidaria que utilizó para argumentar su salida ante el presidente Stefano Di Carlo y el director deportivo Enzo Francescoli.
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario