Jorge Rial pidió "dinamitar" la estatua de Marcelo Gallardo: los motivos

rial estatua gallardo

Revelan por qué Marcelo Gallardo se va de River

La derrota ante Vélez en Linies precipitó la salida del entrenador más ganador de la historia. Lo cierto es que el DT se presentó a la práctica en el inicio de la semana, y luego de una serie de conversaciones con futbolistas, cuerpo técnico y dirigentes, tomó su drástica determinación, como bien se supo con la publicación del video.

Al respecto, según relató este martes el periodista partidario Gustavo Yarroch, en las reuniones mantenidas este lunes en el River Camp, el "Muñeco" fue tajante al explicar por qué no podía seguir. “No encontré respuestas”, fue la frase lapidaria que utilizó para argumentar su salida ante el presidente Stefano Di Carlo y el director deportivo Enzo Francescoli.