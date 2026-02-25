Tras su salida de River, Marcelo Gallardo está en la mira de un importante club de Brasil
Apenas un día después de anunciar que dejará el banco del Millonario, el Muñeco aparece como uno de los principales candidatos para asumir en un equipo del Brasileirao.
La confirmación de la salida de Marcelo Gallardo de River generó un cimbronazo en el fútbol argentino y rápidamente tuvo repercusiones en el exterior. A solo 24 horas del anuncio, el entrenador de 50 años ya figura como uno de los apuntados por Vasco da Gama, que se encuentra en plena búsqueda de nuevo director técnico tras la desvinculación de Fernando Diniz.
Según informó el diario O Globo, la dirigencia del club carioca intensificó las gestiones y considera seriamente el nombre del Muñeco por su trayectoria y su perfil ganador en el continente. Gallardo, que conquistó 14 títulos en su primera etapa al frente del Millonario, decidió dar un paso al costado en medio de una racha adversa que incluyó 13 derrotas en los últimos 20 partidos. La caída 1-0 frente a Vélez terminó de sellar un ciclo que había perdido impulso.
No sería su primera experiencia fuera del país. Antes de su desembarco inicial en River, el técnico fue campeón con Club Nacional de Football en Uruguay. Más tarde también dirigió al Al Ittihad en Arabia Saudita. Esa experiencia internacional es uno de los puntos que seducen a la directiva de Vasco, que pretende un entrenador con espalda para afrontar un proyecto ambicioso.
Gallardo se despedirá oficialmente este jueves, desde las 19:30, cuando River reciba a Banfield en el Monumental. Mientras tanto, su futuro permanece abierto. No se descarta que opte por un período de descanso tras dos años complejos, aunque la posibilidad de asumir de inmediato en Brasil seduce a parte de su entorno.
Además del argentino, la dirigencia evalúa otras alternativas como Artur Jorge y Renato Gaúcho. Sin embargo, su nombre gana fuerza por su capacidad para reorganizar equipos y potenciar planteles. En Río de Janeiro buscan un entrenador que aporte soluciones en defensa y ataque tras un inicio de temporada irregular, con apenas tres victorias en once encuentros. El desenlace podría acelerarse en los próximos días, en un mercado que ya comenzó a moverse con intensidad.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario