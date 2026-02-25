Tras su salida de River, Marcelo Gallardo está en la mira de un importante club de Brasil

image

No sería su primera experiencia fuera del país. Antes de su desembarco inicial en River, el técnico fue campeón con Club Nacional de Football en Uruguay. Más tarde también dirigió al Al Ittihad en Arabia Saudita. Esa experiencia internacional es uno de los puntos que seducen a la directiva de Vasco, que pretende un entrenador con espalda para afrontar un proyecto ambicioso.