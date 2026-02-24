El día que Chacho Coudet rechazó a Juanfer Quintero y el tenso reencuentro que se asoma en River
En 2018, el Chacho Coudet descartó al colombiano para Racing. La revelación está en un libro del periodista Alejandro Wall. Expectativa por su convivencia.
La inminente llegada de Chacho Coudet al banco de River Plate no solo marca el inicio de una nueva era tras la salida de Marcelo Gallardo, sino que también desentierra una vieja historia del mercado de pases que podría generar un cortocircuito puertas adentro del vestuario.
El periodista Alejandro Wall reveló en el ciclo Ahora que somos felices un poco conocido: en el año 2018, Coudet rechazó de lleno la incorporación de Juan Fernando Quintero cuando se encontraba dirigiendo a Racing Club.
El pase frustrado a La Academia
Según la reconstrucción de los hechos, la oportunidad de fichar al talentoso mediocampista colombiano estuvo formalmente sobre la mesa de la dirigencia de Avellaneda:
El ofrecimiento: La secretaría técnica de Racing, que en ese entonces encabezaba el ídolo Diego Milito, le acercó el nombre de Juanfer a Coudet como una clara opción de refuerzo.
La negativa: El "Chacho" decidió bajarle el pulgar a la operación y desestimó su llegada, cerrándole las puertas del club albiceleste.
El destino y la gloria bajo la era Gallardo
Esa tajante decisión de Coudet cambió para siempre la historia reciente del fútbol argentino. Al no tener lugar en Racing, Quintero armó las valijas y recaló en el River de Marcelo Gallardo. Bajo la conducción del "Muñeco", el colombiano encontró su mejor versión, lo ganó todo y se convirtió en leyenda absoluta de la institución.
Hoy, las vueltas del fútbol vuelven a cruzar sus caminos de una manera impensada. Con el inminente arribo de Coudet al Monumental, el técnico tendrá bajo su mando al mismo jugador que descartó hace ocho años. Esta situación ya encendió las alarmas y abre el interrogante sobre un posible conflicto interno o, al menos, la necesidad de una charla frontal para evitar tensiones en el inicio de este nuevo ciclo.
