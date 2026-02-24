El día que Chacho Coudet rechazó a Juanfer Quintero y el tenso reencuentro que se asoma en River

Hoy, las vueltas del fútbol vuelven a cruzar sus caminos de una manera impensada. Con el inminente arribo de Coudet al Monumental, el técnico tendrá bajo su mando al mismo jugador que descartó hace ocho años. Esta situación ya encendió las alarmas y abre el interrogante sobre un posible conflicto interno o, al menos, la necesidad de una charla frontal para evitar tensiones en el inicio de este nuevo ciclo.