River evalúa usar dos cupos extraordinarios mientras avanza por el Chacho Coudet
El nuevo entrenador del Millonario tendrá la posibilidad de meterse en el mercado de pases sobre el final y sumar dos nuevos refuerzos.
La salida de Marcelo Gallardo marca un nuevo punto de inflexión en River. Como en 2022, el final de su ciclo implica un reordenamiento profundo y decisiones urgentes, entre ellas si el próximo entrenador hará uso de los dos cupos excepcionales que el club tiene disponibles para incorporar refuerzos pese al cierre del mercado.
Mientras la dirigencia trabaja para cerrar la llegada de Eduardo "Chacho" Coudet -principal candidato tras un acuerdo de palabra- el tiempo apremia. El nuevo DT heredará un plantel que no armó y deberá definir rápidamente si considera necesario sumar caras nuevas.
Gallardo había sido claro en su postura durante el último mercado: no “traer por traer”, incluso en medio de los cuestionamientos por la falta de un centrodelantero. Sin embargo, el escenario cambió y la decisión ahora quedará en manos de su sucesor.
River cuenta con dos cupos disponibles reglamentarias para reforzarse
- La grave lesión de Juan Portillo -rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha- le permite al club incorporar un reemplazante. Según la normativa de la AFA, dispone de 10 días para inscribir al futbolista una vez recibido el aval correspondiente.
- La salida de Matías Galarza Fonda, cedido al Atlanta United, también habilita una ventana especial. En este caso, el plazo para sumar un refuerzo se extiende hasta el 10 de marzo.
En Núñez nadie descarta que el panorama se modifique cuando se confirme oficialmente al nuevo entrenador. La palabra final será una de sus primeras decisiones estratégicas.
Cómo se define la salida de España de Chacho Coudet
Para que el "Chacho" se ponga el buzo millonario de manera oficial, aún resta el paso más importante en el Viejo Continente. Actualmente al mando del Alavés de España, el DT deberá resolver su situación de manera inminente.
Las alternativas que se manejan por estas horas para lograr su liberación son dos: ejecutar la cláusula de salida estipulada en su contrato vigente o lograr una desvinculación de mutuo acuerdo con los directivos españoles.
