El DT de España cargó contra los jugadores de Argentina por los incidentes en la final: "Intolerable"

Mientras tanto, la FIFA mantiene abierto un expediente disciplinario para analizar lo sucedido una vez finalizado el encuentro. El organismo ya designó a un fiscal de ética y disciplina para reunir los informes correspondientes y determinar si corresponde aplicar sanciones a algunos de los involucrados.

La polémica continúa creciendo con el correr de los días y suma nuevas voces. Tras las declaraciones de Gavi, Claudio Bravo y otros protagonistas del mundo del fútbol, ahora fue el propio entrenador campeón del mundo quien cuestionó públicamente la reacción de la Albiceleste luego de una de las finales más calientes de los últimos años.