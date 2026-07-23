El DT de España cargó contra los jugadores de Argentina por los incidentes en la final: "Intolerable"
Luis de la Fuente volvió a referirse a los cruces ocurridos tras la definición de la Copa del Mundo: "No se puede permitir", afirmó.
La final del Mundial 2026 continúa dejando repercusiones varios días después de la consagración de España frente a Argentina. En esta oportunidad, quien volvió a pronunciarse sobre los incidentes ocurridos tras el pitazo final fue Luis de la Fuente, entrenador del seleccionado español, que fue tajante al referirse al comportamiento de algunos futbolistas argentinos.
Luego de la victoria por 1-0 en el MetLife Stadium, varios integrantes de ambos planteles protagonizaron empujones, discusiones e intercambios de insultos sobre el campo de juego. Entre las escenas más comentadas estuvieron los cruces de Leandro Paredes con Eric García y Gavi, además del fuerte intercambio entre Roberto Ayala y Dani Olmo.
Consultado por las imágenes en una entrevista con TVE, el entrenador español no ocultó su malestar: "En ese momento no me di cuenta, lo estaba celebrando. En cualquier caso, es algo intolerable, inadmisible, no se puede permitir".
Además, De la Fuente consideró que la magnitud de los protagonistas obliga a tener otro tipo de comportamiento: "No es tolerable. Futbolistas de esa dimensión, que tienen un gran entrenador, al que seguramente le habrá dolido tanto como a nosotros ver esas reacciones, no pueden actuar de esa manera".
El seleccionador también aprovechó la oportunidad para destacar la actitud de sus dirigidos durante los festejos por la obtención de la Copa del Mundo y aseguró que supieron mantener la calma pese a la tensión del momento: "Destaco nuestro comportamiento ante ese tipo de agresiones y provocaciones. Nuestros jugadores siempre mantuvieron las formas como buenos deportistas", señaló.
Mientras tanto, la FIFA mantiene abierto un expediente disciplinario para analizar lo sucedido una vez finalizado el encuentro. El organismo ya designó a un fiscal de ética y disciplina para reunir los informes correspondientes y determinar si corresponde aplicar sanciones a algunos de los involucrados.
La polémica continúa creciendo con el correr de los días y suma nuevas voces. Tras las declaraciones de Gavi, Claudio Bravo y otros protagonistas del mundo del fútbol, ahora fue el propio entrenador campeón del mundo quien cuestionó públicamente la reacción de la Albiceleste luego de una de las finales más calientes de los últimos años.
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