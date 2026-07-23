El tremendo cambio físico de Gastón Edul antes de La Velada 6: así se preparó para la pelea

Gastón Edul peleará contra Edu Aguirre en La Velada 6 de Ibai Llanos

La pelea ante Edu Aguirre, periodista español identificado públicamente por su cercanía con Cristiano Ronaldo, se convirtió en uno de los platos fuertes del evento. El contexto también alimentó la expectativa: apenas unos días antes, España había derrotado a Argentina en la final del Mundial 2026, lo que llevó a muchos fanáticos a interpretar el combate como una suerte de revancha simbólica. La tensión aumentó durante el pesaje oficial, cuando Edul apareció con una camiseta con la silueta de las Islas Malvinas, un gesto que rápidamente se viralizó y generó repercusiones en redes sociales.