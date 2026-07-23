El tremendo cambio físico de Gastón Edul antes de La Velada 6: así se preparó para la pelea
El periodista llevó adelante una intensa preparación física durante más de dos meses, incluso mientras cubría el Mundial 2026, y sorprendió a todos con su transformación.
Gastón Edul será uno de los grandes protagonistas de La Velada del Año 6, el evento organizado por Ibai Llanos que se realizará este sábado en el Estadio La Cartuja de Sevilla. En la previa del combate ante el periodista español Edu Aguirre, el argentino llamó la atención por el importante cambio físico que logró tras una exigente preparación.
Durante poco más de dos meses, Edul combinó su trabajo habitual como periodista con una intensa rutina de entrenamiento. Incluso en plena cobertura del Mundial 2026, donde siguió el día a día de la Selección Argentina en Estados Unidos, Canadá y México, encontró tiempo para entrenar y ponerse a punto para su debut sobre el ring.
A través de sus redes sociales, el periodista mostró parte del proceso: sesiones de gimnasio, trabajos con pesas y entrenamientos específicos de boxeo que realizó en distintas ciudades durante el certamen. En Kansas City, por ejemplo, se lo pudo ver entrenando mientras acompañaba a la Albiceleste. El resultado fue evidente. Las imágenes difundidas en las últimas semanas reflejaron una notable ganancia de masa muscular y una transformación física que sorprendió tanto a sus seguidores como a colegas del ambiente periodístico.
Gastón Edul peleará contra Edu Aguirre en La Velada 6 de Ibai Llanos
La pelea ante Edu Aguirre, periodista español identificado públicamente por su cercanía con Cristiano Ronaldo, se convirtió en uno de los platos fuertes del evento. El contexto también alimentó la expectativa: apenas unos días antes, España había derrotado a Argentina en la final del Mundial 2026, lo que llevó a muchos fanáticos a interpretar el combate como una suerte de revancha simbólica. La tensión aumentó durante el pesaje oficial, cuando Edul apareció con una camiseta con la silueta de las Islas Malvinas, un gesto que rápidamente se viralizó y generó repercusiones en redes sociales.
En cuanto a las condiciones físicas, el argentino no parte como favorito. Edu tiene 38 años y mide 1,80 metros, mientras que Edul tiene 30 y una estatura de 1,70. Esa diferencia de diez centímetros, sumada a la experiencia deportiva previa del español, quedó reflejada en las encuestas, donde Aguirre reúne el 66% de los votos frente al 34% del periodista argentino.
El combate se llevará a cabo el sábado 25 de julio y podrá verse en vivo a través del canal oficial de Twitch de Ibai Llanos desde las 14 (hora argentina). Más allá del resultado, Edul ya consiguió uno de sus primeros objetivos: demostrar una disciplina y una transformación física que sorprendieron a toda la comunidad hispanohablante.
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