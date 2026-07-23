"Es una vergüenza": Franco Colapinto explotó contra España tras el Mundial y tuvieron que calmarlo
El piloto argentino no ocultó su enojo luego de la consagración de España en la Copa del Mundo 2026 y arremetió por algunos ataques.
La consagración de España en el Mundial 2026 sigue dejando esquirlas y repercusiones en todos los ámbitos del deporte. Esta vez, quien alzó la voz con su habitual estilo punzante y sin cassette fue el piloto argentino Franco Colapinto, en la previa al Gran Premio de Hungría.
Durante una entrevista televisiva con el periodista Juan Fossaroli, el piloto argentino de Fórmula 1 reaccionó con dureza cuando el cronista le comentó el repentino cambio de clima que se vivía en el ambiente mediático internacional.
Fossaroli le remarcó al joven piloto bonaerense que era la primera vez que observaba camisetas de la selección española poblando la sala de prensa, una escena inédita a lo largo de todo el certamen. Lejos de esquivar el tema, Colapinto recogió el guante y lanzó una fuerte crítica al comportamiento de la parcialidad europea.
"Ahora de golpe se ponen la camiseta cuando ganan. No se la ponen antes, es una vergüenza. No tienen ni canciones para cantar...", disparó el pilarense sin rodeos el deportista albiceleste.
Fuego cruzado de Franco Colapinto contra España por algunos ataques
Sin bajar los decibeles, Colapinto fue más allá y reveló una secuencia que se viralizó en las redes sociales, en los festejos de los aficionados ibéricos, exponiendo la tensión latente tras la final jugada en territorio estadounidense. "Aparte estaban quemando una camiseta de Messi, la querían quemar y no les prendía fuego", ironizó el piloto entre la indignación y el sarcasmo por la escena vivida.
Ante la subida de tono y lo picante del ida y vuelta en plena transmisión, Fossaroli decidió ponerle un freno con una sonrisa incómoda y dar por cerrado el tema futbolístico. "Bueno, bueno, basta, cambiemos de foco", cerró el periodista para meterse de lleno en la actividad de la máxima categoría del automovilismo.
A lo largo del Mundial 2026, el piloto de Alpine se mostró muy metido con el certamen y el desempeño de la Selección Argentina, exponiendo varios gestos de apoyo.
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