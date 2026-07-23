"Es una vergüenza": Franco Colapinto explotó contra España tras el Mundial y tuvieron que calmarlo

Ante la subida de tono y lo picante del ida y vuelta en plena transmisión, Fossaroli decidió ponerle un freno con una sonrisa incómoda y dar por cerrado el tema futbolístico. "Bueno, bueno, basta, cambiemos de foco", cerró el periodista para meterse de lleno en la actividad de la máxima categoría del automovilismo.

A lo largo del Mundial 2026, el piloto de Alpine se mostró muy metido con el certamen y el desempeño de la Selección Argentina, exponiendo varios gestos de apoyo.